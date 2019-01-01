Kai (EXO) và Jennie (Black Pink) lộ bằng chứng hẹn hò, cộng đồng mạng bị sốc vì điều này

Sao quốc tế 01/01/2019 11:07

Tin tức chấn động nhất ngày hôm nay (1/1/2019) chính là việc Kai (EXO) và Jennie (Black Pink) lộ bằng chứng hẹn hò khiến cộng đồng fan Kpop “dậy sóng”.

Ngày 1/1 hàng năm được coi là ngày “tử thần” với fan Kpop bởi lẽ theo thông lệ, trang tin Dispatch (tờ báo được mệnh danh là nỗi ám ảnh của sao Hàn) sẽ công khai một cặp đôi đang hẹn hò. Trước đó đã có rất nhiều dự đoán nhưng đa phần người hâm mộ đều mong rằng tin tức này sẽ không liên quan đến thần tượng của họ.

Và cuối cùng điều gì đến đã đến, Dispatch khiến cả châu Á chấn động khi tung ra loạt ảnh hẹn hò của Kai (EXO) và Jennie (Black Pink) - 2 idol quyền lực nhất nhì làng giải trí hiện nay. Tin tức này nhanh chóng được lan truyền với tốc độ “chóng mặt” trên các trang tin lớn nhỏ khắp châu Á, cộng đồng fan Kpop đều “không thể tin nổi” vào mắt mình.

Kai (EXO) và Jennie (Black Pink) lộ bằng chứng hẹn hò, cộng đồng mạng bị sốc vì điều này - Ảnh 1Kai (EXO) và Jennie (Black Pink) lộ bằng chứng hẹn hò, cộng đồng mạng bị sốc vì điều này - Ảnh 2Kai (EXO) và Jennie (Black Pink) lộ bằng chứng hẹn hò, cộng đồng mạng bị sốc vì điều này - Ảnh 3

Kai (EXO) và Jennie (Black Pink) lộ bằng chứng hẹn hò, cộng đồng mạng bị sốc vì điều này - Ảnh 4
Loạt ảnh hẹn hò của cặp đôi được Dispatch tung ra ngày 1/1 - Ảnh: Internet

Được biết, Kai và Jennie hiện đang là “gà cưng” của 2 công ty giải trí lớn nhất Kbiz và là thành viên nổi bật trong nhóm, đồng nghĩa với việc họ sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo.

Theo những hình ảnh mà Dispatch tung ra, vào ngày 2/10/2018, Kai đã đến tận nhà của Jennie để đón cô, cả hai cùng lên xe và đến Haneul Park để hẹn hò vào đêm muộn. Ngoài ra, khoảnh khắc cả hai nắm tay nhau cũng được Dispatch chụp được.

Không chỉ dừng lại ở loạt ảnh này, Dispatch còn khẳng định cặp đôi đã dành thời gian bên nhau tại Paris vào tháng 10 khi cùng đến Pháp tham dự Fashion Week.

Kai (EXO) và Jennie (Black Pink) lộ bằng chứng hẹn hò, cộng đồng mạng bị sốc vì điều này - Ảnh 5Kai (EXO) và Jennie (Black Pink) lộ bằng chứng hẹn hò, cộng đồng mạng bị sốc vì điều này - Ảnh 6Kai (EXO) và Jennie (Black Pink) lộ bằng chứng hẹn hò, cộng đồng mạng bị sốc vì điều này - Ảnh 7

Kai (EXO) và Jennie (Black Pink) lộ bằng chứng hẹn hò, cộng đồng mạng bị sốc vì điều này - Ảnh 8
Cặp đôi đã hẹn hò tại Paris khi có lịch trình trùng nhau - Ảnh: Instagram NV

Nhưng điều khiến người hâm mộ sốc nhất lại chính là bức ảnh Kai đăng trên Instagram trước đó, nguyên nhân là vì người chụp chính là Jennie. Điều này khiến người hâm mộ nam ca sĩ cảm thấy như bị “phản bội”.

Kai (EXO) và Jennie (Black Pink) lộ bằng chứng hẹn hò, cộng đồng mạng bị sốc vì điều này - Ảnh 9
Bức ảnh trước đó của Kai trên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh: Internet

Công ty chủ quản của Jennie, YG Entertainment cũng đã lên tiếng: “Chúng tôi không biết gì về mối quan hệ của Kai và Jennie. Chúng tôi đang xác minh lại thông tin". Trong khi đó, SM Entertainment (công ty chủ quản của Kai) vẫn đang giữ im lặng.

Seohyun gây bão khi khoe vòng 1 gợi cảm, Knet khẳng định: "Đây mới là nữ thần"

Seohyun gây bão khi khoe vòng 1 gợi cảm, Knet khẳng định: "Đây mới là nữ thần"

Xuất hiện với vai trò là MC chính của một sự kiện, Seohyun gây bất ngờ với hình ảnh sexy, quyến rũ khó cưỡng.

Xem thêm
Từ khóa:   EXO Black Pink Kai Jennie Kai - Jennie hẹn hò sao Hàn hẹn hò

TIN LIÊN QUAN

Seohyun gây bão khi khoe vòng 1 gợi cảm, Knet khẳng định: "Đây mới là nữ thần"

Seohyun gây bão khi khoe vòng 1 gợi cảm, Knet khẳng định: "Đây mới là nữ thần"

Vừa mới công bố tin hẹn hò, loạt khoảnh khắc này của Kwang Soo và Sun Bin trong quá khứ liền bị ‘đào mộ’

Vừa mới công bố tin hẹn hò, loạt khoảnh khắc này của Kwang Soo và Sun Bin trong quá khứ liền bị ‘đào mộ’

Kết quả 'MBC Drama Awards 2018': So Ji Sub và ‘Terius Behind Me’ thắng lớn nhưng ai đến cũng có cúp mang về

Kết quả 'MBC Drama Awards 2018': So Ji Sub và ‘Terius Behind Me’ thắng lớn nhưng ai đến cũng có cúp mang về

Từng chật vật kiếm con, Mỹ nhân 'Mặt trăng ôm mặt trời' Han Ga In hạnh phúc vì mang bầu lần 2

Từng chật vật kiếm con, Mỹ nhân 'Mặt trăng ôm mặt trời' Han Ga In hạnh phúc vì mang bầu lần 2

Hôm nay 31/12/2018, WANNA ONE chính thức tan rã: 11 chàng trai nói gì?

Hôm nay 31/12/2018, WANNA ONE chính thức tan rã: 11 chàng trai nói gì?

V (BTS), idol Kpop đầu tiên nhận được món quà quảng bá hình ảnh bên trong máy bay của fan Việt

V (BTS), idol Kpop đầu tiên nhận được món quà quảng bá hình ảnh bên trong máy bay của fan Việt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 24 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 59 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 24 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 37 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 29 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới