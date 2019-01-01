Kai (EXO) và Jennie (Black Pink) lộ bằng chứng hẹn hò, cộng đồng mạng bị sốc vì điều này

Và cuối cùng điều gì đến đã đến, Dispatch khiến cả châu Á chấn động khi tung ra loạt ảnh hẹn hò của Kai ( EXO ) và Jennie ( Black Pink ) - 2 idol quyền lực nhất nhì làng giải trí hiện nay. Tin tức này nhanh chóng được lan truyền với tốc độ “chóng mặt” trên các trang tin lớn nhỏ khắp châu Á, cộng đồng fan Kpop đều “không thể tin nổi” vào mắt mình.

Ngày 1/1 hàng năm được coi là ngày “tử thần” với fan Kpop bởi lẽ theo thông lệ, trang tin Dispatch (tờ báo được mệnh danh là nỗi ám ảnh của sao Hàn) sẽ công khai một cặp đôi đang hẹn hò. Trước đó đã có rất nhiều dự đoán nhưng đa phần người hâm mộ đều mong rằng tin tức này sẽ không liên quan đến thần tượng của họ.

Được biết, Kai và Jennie hiện đang là “gà cưng” của 2 công ty giải trí lớn nhất Kbiz và là thành viên nổi bật trong nhóm, đồng nghĩa với việc họ sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo.

Theo những hình ảnh mà Dispatch tung ra, vào ngày 2/10/2018, Kai đã đến tận nhà của Jennie để đón cô, cả hai cùng lên xe và đến Haneul Park để hẹn hò vào đêm muộn. Ngoài ra, khoảnh khắc cả hai nắm tay nhau cũng được Dispatch chụp được.

Không chỉ dừng lại ở loạt ảnh này, Dispatch còn khẳng định cặp đôi đã dành thời gian bên nhau tại Paris vào tháng 10 khi cùng đến Pháp tham dự Fashion Week.

Cặp đôi đã hẹn hò tại Paris khi có lịch trình trùng nhau - Ảnh: Instagram NV

Nhưng điều khiến người hâm mộ sốc nhất lại chính là bức ảnh Kai đăng trên Instagram trước đó, nguyên nhân là vì người chụp chính là Jennie. Điều này khiến người hâm mộ nam ca sĩ cảm thấy như bị “phản bội”.

Bức ảnh trước đó của Kai trên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh: Internet

Công ty chủ quản của Jennie, YG Entertainment cũng đã lên tiếng: “Chúng tôi không biết gì về mối quan hệ của Kai và Jennie. Chúng tôi đang xác minh lại thông tin". Trong khi đó, SM Entertainment (công ty chủ quản của Kai) vẫn đang giữ im lặng.