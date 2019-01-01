Giữa Kbiz đầy thị phi, Kim Woo Bin và Shin Min Ah vẫn bên nhau sau biến cố ung thư, lặng lẽ hẹn hò tại Australia

Sao quốc tế 01/01/2019 16:02

Những hình ảnh hạnh phúc của Kim Woo Bin và Shin Min Ah ở Australia đã khiến nhiều người ấm lòng và thêm tin tưởng vào tình yêu chân thật vốn dĩ khó tồn tại trong ngành giải trí đầy khắc nghiệt này.

Khi người người nhà nhà đổ dồn sự chú ý vào thông tin Kai (EXO) và Jennie (Black Pink) đang hẹn hò thì đâu đó lại có một cặp đôi của showbiz Hàn lặng lẽ bên cạnh nhau sau bao sóng gió khiến ai nấy đều thầm ghen tỵ.

Mới đây, Kim Woo BinShin Min Ah được bắt gặp hẹn hò tại thành phố Gold Coast, bang Queensland (Australia) khi cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Đây cũng là lần đầu tiên báo chí chụp được cảnh đôi tình nhân sánh bước bên nhau kể từ khi Kim Woo Bin tiếp nhận điều trị ung thư vòm họng.

Giữa Kbiz đầy thị phi, Kim Woo Bin và Shin Min Ah vẫn bên nhau sau biến cố ung thư, lặng lẽ hẹn hò tại Australia - Ảnh 1

Giữa Kbiz đầy thị phi, Kim Woo Bin và Shin Min Ah vẫn bên nhau sau biến cố ung thư, lặng lẽ hẹn hò tại Australia - Ảnh 2
Kim Woo Bin và Shin Min Ah hẹn hò nhau tại Australia - Ảnh: Internet

Trong những tấm hình được chia sẻ, người hâm mộ có thể thấy Shin Min Ah khẽ tựa đầu vào vai người yêu và khoác tay anh không rời. Kim Woo Bin cũng đã cắt đi mái tóc dài trước đó. Nhiều người tinh ý nhận ra nam diễn viên “The Heirs” vẫn còn khá gầy sau thời gian điều trị ung thư. Được biết, cả hai đã cùng nhau dạo phố, mua sắm và ăn tối lãng mạn. Fan của cặp đôi đang vô cùng vui mừng khi Kim Woo Bin và Shin Min Ah vẫn hạnh phúc bên nhau sau biến cố.

Giữa Kbiz đầy thị phi, Kim Woo Bin và Shin Min Ah vẫn bên nhau sau biến cố ung thư, lặng lẽ hẹn hò tại Australia - Ảnh 3
4 năm hẹn hò, dù có nhiều sóng gió nhưng cả hai vẫn đang rất hạnh phúc - Ảnh: Internet

Trước đó, trong bức thư tay gửi người hâm mộ và truyền thông, Kim Woo Bin tiết lộ bạn gái Shin Min Ah chính là nguồn động lực giúp anh mạnh mẽ vượt qua những đợt hóa trị đau đớn. Tính đến thời điểm hiện tại, Kim Woo Bin và Shin Min Ah đã yêu nhau được 4 năm và vẫn giữ được tình cảm mặn nồng.

Giữa Kbiz đầy thị phi, Kim Woo Bin và Shin Min Ah vẫn bên nhau sau biến cố ung thư, lặng lẽ hẹn hò tại Australia - Ảnh 4
Đối với Kim Woo Bin, Shin Min Ah chính là động lực giúp anh vượt qua tất cả - Ảnh: Internet

Sau thời gian dài điều trị bệnh, Kim Woo Bin đã tái ký hợp đồng với công ty quản lý nghệ sĩ SidusHQ Entertainment. Người hâm mộ đều đang mong đợi anh sớm bình phục hoàn toàn để trở lại với các dự án phim ảnh trong năm 2019.

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Từ khóa:   Kim Woo Bin Shin Min Ah cặp đôi sao Hàn Kim Woo Bin và Shin Min Ah

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