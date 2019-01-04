Thực hư thông tin Lưu Diệc Phi phá thai khi mới 15 tuổi, cha đứa bé là Thành Long

Sao quốc tế 04/01/2019 15:57

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ dấy lên tin đồn Lưu Diệc Phi từng có quan hệ tình cảm với Thành Long, thậm chí phải phá thai khi mới 15 tuổi.

Vốn là ngôi sao nổi tiếng nhưng Thành Long lại có quá khứ đầy bê bối và thường xuyên chịu sự chỉ trích gay gắt từ dư luận. Ngôi sao võ thuật từng dính vào tin đồn tình cảm với Lưu Diệc Phi và khiến cô phải phá thai khi mới 15 tuổi.

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Thành Long và Lưu Diệc Phi từng bị nghi có quan hệ tình cảm - Ảnh: Internet

Ngày 2/1 vừa qua, thông tin này một lần nữa tràn lan khắp mạng xã hội Trung Quốc. Cụ thể, một bài viết có tiêu đề: "Lưu Diệc Phi bị Thành Long sử dụng quy tắc ngầm, 15 tuổi đã phải phá thai" được rất nhiều cư dân mạng chia sẻ với tốc độ “chóng mặt”. Nội dung của bài viết ghi rõ nữ diễn viên “Thần điêu đại hiệp” từng trót mang thai với Thành Long vào năm 2002 và phải âm thầm đến một phòng khám tư để giải quyết “hậu quả”.

Bên cạnh đó, bài viết này còn tiết lộ Lưu Diệc Phi đã phải trả cho vị bác sĩ giúp cô phá thai 100 nghìn NDT (tương đương 338 triệu VNĐ) để ông giữ kín mọi chuyện. Bản thân người đẹp họ Lưu đã phải tự mình vượt qua cú sốc này.

Thực hư thông tin Lưu Diệc Phi phá thai khi mới 15 tuổi, cha đứa bé là Thành Long - Ảnh 2
Tin đồn cho rằng Lưu Diệc Phi đã từng phá thai vì Thành Long - Ảnh: Internet

Thông tin này đã gây ra một cuộc tranh luận trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cho rằng nhờ vào quan hệ tình cảm với Thành Long mà Lưu Diệc Phi mới có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Số khác lại cho rằng tất cả chỉ là bịa đặt và “thần tiên tỷ tỷ” của họ hoàn toàn trong sạch.

Đây không phải là lần đầu tiên có tin đồn nữ diễn viên từng phá thai, tuy nhiên trước đó Trần Kim Phi – cha nuôi của Lưu Diệc Phi mới là nhân vật bị tình nghi. Trên thực tế, Lưu Diệc Phi từng lên tiếng phủ nhận tin đồn này trên một chương trình truyền hình. Nữ diễn viên đã tỏ ra vô cùng bức xúc vì những thông tin vô căn cứ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng cũng như xúc phạm danh dự của cô.  

Thực hư thông tin Lưu Diệc Phi phá thai khi mới 15 tuổi, cha đứa bé là Thành Long - Ảnh 3
Lưu Diệc Phi từng phủ nhận tin đồn mang thai ở tuổi 15 - Ảnh: Internet

Có thể thấy, tất cả chỉ là tin đồn vô căn cứ được lan truyền trên mạng xã hội và người trong cuộc cũng đã từng lên tiếng phủ nhận.

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