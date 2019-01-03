Bị chê xuống sắc thì đã sao, Lâm Tâm Như vẫn sở hữu lượng fan ‘khủng’ nhờ hành động này

Thời gian vừa qua, Lâm Tâm Như liên tục bị cư dân mạng chê bai vì ngoại hình có phần già nua và gu thời trang “kém sang” khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí . Thậm chí, nhan sắc của nữ diễn viên “Hoàn Châu Cách Cách” còn trở thành chủ đề bàn tán trên các trang mạng xã hội.

Thế nhưng, bà xã Hoắc Kiến Hoa dường như chẳng mấy quan tâm về những điều này. Cô tập trung tham gia các hoạt động thiện nguyện và toàn tâm chăm lo cho gia đình nhỏ.

Sau khi kết hôn, nữ diễn viên dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động từ thiện - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Weibo chính thức của trường Hồng Ti – ngôi trường duy nhất ở Trung Quốc nhận nuôi dưỡng trẻ em bị nhiễm HIV đã đăng tải một bức thư cảm ơn Lâm Tâm Như. Cụ thể, bức thư nói rằng những đứa trẻ ở đây đã rất cảm động sau khi xem Lâm Tâm Như phát biểu về trường Hồng Ti tại một sự kiện giải trí.

Ngay sau đó, nữ diễn viên cũng đã chia sẻ lại bài viết này trên trang cá nhân và cho biết bản thân vô cùng hạnh phúc khi nhận được lá thư. Cô cũng hy vọng rằng trong tương lai sẽ làm được nhiều việc hơn cho những trẻ em nhiễm HIV.

Lâm Tâm Như chia sẻ lại bức thư do các em nhỏ nhiễm HIV viết gửi cô trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Trên thực tế trong suốt 3 năm qua (2015-2018), Lâm Tâm Như đã quyên góp cho trường Hồng Ti số tiền lên đến 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng). Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện và dành được nhiều thiện cảm từ công chúng.