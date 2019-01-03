Bị chê xuống sắc thì đã sao, Lâm Tâm Như vẫn sở hữu lượng fan ‘khủng’ nhờ hành động này

Sao quốc tế 03/01/2019 16:59

Không còn tham gia nhiều dự án phim ảnh hay chụp hình quảng cáo, Lâm Tâm Như dành hầu hết thời gian để tham gia các hoạt động từ thiện sau khi kết hôn.

Thời gian vừa qua, Lâm Tâm Như liên tục bị cư dân mạng chê bai vì ngoại hình có phần già nua và gu thời trang “kém sang” khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Thậm chí, nhan sắc của nữ diễn viên “Hoàn Châu Cách Cách” còn trở thành chủ đề bàn tán trên các trang mạng xã hội.

Bị chê xuống sắc thì đã sao, Lâm Tâm Như vẫn sở hữu lượng fan ‘khủng’ nhờ hành động này - Ảnh 1

Bị chê xuống sắc thì đã sao, Lâm Tâm Như vẫn sở hữu lượng fan ‘khủng’ nhờ hành động này - Ảnh 2
Lâm Tâm Như bị chê bai vì ngoại hình già nua tại một sự kiện - Ảnh: Internet

Thế nhưng, bà xã Hoắc Kiến Hoa dường như chẳng mấy quan tâm về những điều này. Cô tập trung tham gia các hoạt động thiện nguyện và toàn tâm chăm lo cho gia đình nhỏ.

Bị chê xuống sắc thì đã sao, Lâm Tâm Như vẫn sở hữu lượng fan ‘khủng’ nhờ hành động này - Ảnh 3Bị chê xuống sắc thì đã sao, Lâm Tâm Như vẫn sở hữu lượng fan ‘khủng’ nhờ hành động này - Ảnh 4

Bị chê xuống sắc thì đã sao, Lâm Tâm Như vẫn sở hữu lượng fan ‘khủng’ nhờ hành động này - Ảnh 5
Sau khi kết hôn, nữ diễn viên dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động từ thiện - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Weibo chính thức của trường Hồng Ti – ngôi trường duy nhất ở Trung Quốc nhận nuôi dưỡng trẻ em bị nhiễm HIV đã đăng tải một bức thư cảm ơn Lâm Tâm Như. Cụ thể, bức thư nói rằng những đứa trẻ ở đây đã rất cảm động sau khi xem Lâm Tâm Như phát biểu về trường Hồng Ti tại một sự kiện giải trí.

Ngay sau đó, nữ diễn viên cũng đã chia sẻ lại bài viết này trên trang cá nhân và cho biết bản thân vô cùng hạnh phúc khi nhận được lá thư. Cô cũng hy vọng rằng trong tương lai sẽ làm được nhiều việc hơn cho những trẻ em nhiễm HIV.

Bị chê xuống sắc thì đã sao, Lâm Tâm Như vẫn sở hữu lượng fan ‘khủng’ nhờ hành động này - Ảnh 6
Lâm Tâm Như chia sẻ lại bức thư do các em nhỏ nhiễm HIV viết gửi cô trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Trên thực tế trong suốt 3 năm qua (2015-2018), Lâm Tâm Như đã quyên góp cho trường Hồng Ti số tiền lên đến 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng). Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện và dành được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Lâm Tâm Như đáp trả ngọt ngào sau khi cộng đồng mạng chê bai mái tóc 'mỳ tôm'

Lâm Tâm Như đáp trả ngọt ngào sau khi cộng đồng mạng chê bai mái tóc 'mỳ tôm'

Ngay sau khi bị cộng đồng mạng chê bai mái tóc trong sự kiện mới đây của mình, Lâm Tâm Như đã có động thái đáp trả vô cùng hài hước.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như diễn viên Hoa ngữ sao làm từ thiện lâm tâm như tin mới nhất

TIN LIÊN QUAN

Lâm Tâm Như đáp trả ngọt ngào sau khi cộng đồng mạng chê bai mái tóc 'mỳ tôm'

Lâm Tâm Như đáp trả ngọt ngào sau khi cộng đồng mạng chê bai mái tóc 'mỳ tôm'

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa dính tin đồn ly dị

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa dính tin đồn ly dị

Trang phục 10 ngàn USD của Lâm Tâm Như được ví giống... rèm cửa

Trang phục 10 ngàn USD của Lâm Tâm Như được ví giống... rèm cửa

Mang nhiều trang sức đắt tiền, Lâm Tâm Như vẫn bị chê bai vì nhan sắc xuống dốc không phanh

Mang nhiều trang sức đắt tiền, Lâm Tâm Như vẫn bị chê bai vì nhan sắc xuống dốc không phanh

Cần tiền nộp thuế, Phạm Băng Băng phải bán cả giày của bạn trai?

Cần tiền nộp thuế, Phạm Băng Băng phải bán cả giày của bạn trai?

Photoshop quá lố, Thẩm Nguyệt bị "bóc mẽ" trên mạng xã hội vì ảnh thực tế khác xa khi chỉnh sửa

Photoshop quá lố, Thẩm Nguyệt bị "bóc mẽ" trên mạng xã hội vì ảnh thực tế khác xa khi chỉnh sửa

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 23 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 58 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 23 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 36 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 28 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới