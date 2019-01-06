Tiêu tan sự nghiệp vì hàng loạt bê bối, nàng Á hậu ‘thị phi’ nhất Hồng Kông bất ngờ lên xe hoa

Mã Trại sinh năm 1987 và từng đạt ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 2008. Nhờ danh hiệu này mà cô được giới truyền thông chú ý và từng bước gia nhập vào làng giải trí. Mã Trại từng tham gia nhiều dự án phim ảnh cả truyền hình lẫn điện ảnh và được công chúng công nhận qua hàng loạt vai diễn trong các bộ phim như "Hí kịch chi vương", "Diệp Vấn truyền kỳ", "Cửu giang thập nhị phường"... Năm 2011, Mã Trại nhận được giải thưởng "Nữ diễn viên triển vọng" của đài TVB.

Mã Trại từng đạt ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 2008 - Ảnh: Internet

Thế nhưng, ngay khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thì nàng Á hậu xinh đẹp này lại vướng vào hàng loạt scandal khiến hình ảnh của cô sụp đổ trong mắt công chúng. Năm 2013, Mã Trại lộ hình ảnh ôm hôn thắm thiết nhà sản xuất phim Uông Tử Kỳ, làm dấy lên tin đồn đồng tính. Tiếp đến, năm 2014, clip nhạy cảm của cô bị phát tán trên mạng xã hội và lan truyền với tốc độ “chóng mặt”. Sau scandal, tất cả những gì cô gây dựng bấy lâu bỗng tiêu tan như bong bóng xà phòng.