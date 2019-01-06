Tiêu tan sự nghiệp vì hàng loạt bê bối, nàng Á hậu ‘thị phi’ nhất Hồng Kông bất ngờ lên xe hoa

Sao quốc tế 06/01/2019 11:07

Sau hàng loạt scandal tình ái, Á hậu Hồng Kông 2008 - Mã Trại khiến công chúng bất ngờ khi thông báo sắp kết hôn với ông xã điển trai.

Mã Trại sinh năm 1987 và từng đạt ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 2008. Nhờ danh hiệu này mà cô được giới truyền thông chú ý và từng bước gia nhập vào làng giải trí. Mã Trại từng tham gia nhiều dự án phim ảnh cả truyền hình lẫn điện ảnh và được công chúng công nhận qua hàng loạt vai diễn trong các bộ phim như "Hí kịch chi vương", "Diệp Vấn truyền kỳ", "Cửu giang thập nhị phường"... Năm 2011, Mã Trại nhận được giải thưởng "Nữ diễn viên triển vọng" của đài TVB.

Tiêu tan sự nghiệp vì hàng loạt bê bối, nàng Á hậu ‘thị phi’ nhất Hồng Kông bất ngờ lên xe hoa - Ảnh 1
Mã Trại từng đạt ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 2008 - Ảnh: Internet

Thế nhưng, ngay khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thì nàng Á hậu xinh đẹp này lại vướng vào hàng loạt scandal khiến hình ảnh của cô sụp đổ trong mắt công chúng. Năm 2013, Mã Trại lộ hình ảnh ôm hôn thắm thiết nhà sản xuất phim Uông Tử Kỳ, làm dấy lên tin đồn đồng tính. Tiếp đến, năm 2014, clip nhạy cảm của cô bị phát tán trên mạng xã hội và lan truyền với tốc độ “chóng mặt”. Sau scandal, tất cả những gì cô gây dựng bấy lâu bỗng tiêu tan như bong bóng xà phòng.

Tiêu tan sự nghiệp vì hàng loạt bê bối, nàng Á hậu ‘thị phi’ nhất Hồng Kông bất ngờ lên xe hoa - Ảnh 2

Mã Trại từng vướng vào tin đồn đồng tính...

Tiêu tan sự nghiệp vì hàng loạt bê bối, nàng Á hậu ‘thị phi’ nhất Hồng Kông bất ngờ lên xe hoa - Ảnh 3
...và clip nhạy cảm - Ảnh: Internet
Tiêu tan sự nghiệp vì hàng loạt bê bối, nàng Á hậu ‘thị phi’ nhất Hồng Kông bất ngờ lên xe hoa - Ảnh 4
Nàng Á hậu từng mở họp báo thanh minh nhưng không được công chúng chấp nhận - Ảnh: Internet

Mới đây, Mã Trại đã vui mừng chia sẻ cô chuẩn bị lên xe hoa với ông xã điển trai. Cụ thể, cô đã tung ra loạt ảnh chụp với chồng mới cưới và "khoe" giấy đăng ký kết hôn trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Cuộc đời về sau…”. Có thể nói sau bao nhiêu năm, công chúng mới lại thấy cái tên Mã Trại xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Theo Sina, ông xã của nàng Á hậu Hồng Kông năm nào có ngoại hình khá điển trai và làm việc ngoài ngành giải trí.

Tiêu tan sự nghiệp vì hàng loạt bê bối, nàng Á hậu ‘thị phi’ nhất Hồng Kông bất ngờ lên xe hoa - Ảnh 5
Mã Trại bên chồng điển trai - Ảnh: Internet

Tiêu tan sự nghiệp vì hàng loạt bê bối, nàng Á hậu ‘thị phi’ nhất Hồng Kông bất ngờ lên xe hoa - Ảnh 6Tiêu tan sự nghiệp vì hàng loạt bê bối, nàng Á hậu ‘thị phi’ nhất Hồng Kông bất ngờ lên xe hoa - Ảnh 7

Tiêu tan sự nghiệp vì hàng loạt bê bối, nàng Á hậu ‘thị phi’ nhất Hồng Kông bất ngờ lên xe hoa - Ảnh 8
Nàng Á hậu 'thị phi' năm nào nay đã có được hạnh phúc viên mãn - Ảnh: Internet

Tiêu tan sự nghiệp vì hàng loạt bê bối, nàng Á hậu ‘thị phi’ nhất Hồng Kông bất ngờ lên xe hoa - Ảnh 9

Tiêu tan sự nghiệp vì hàng loạt bê bối, nàng Á hậu ‘thị phi’ nhất Hồng Kông bất ngờ lên xe hoa - Ảnh 10
Giấy đăng ký kết hôn của cặp đôi - Ảnh: Internet

Dù khá bất ngờ trước thông tin này nhưng hầu hết cộng đồng mạng đều gửi lời chúc mừng đến cô. Cuối cùng thì sau bao sóng gió, Mã Trại cũng đã có thể tìm được một người đàn ông yêu thương và ở bên cạnh cô.

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