Trương Hinh Dư xuất hiện với bụng bầu vượt mặt nhưng đây mới là điểm gây chú ý nhất

Hình ảnh Trương Hinh Dư mặc quần áo bó sát, để lộ vòng 2 to tròn thoải mái dẫn cún cưng đi dạo trên phố đang gây bão mạng xã hội xứ Trung.
- Bệnh viện thẩm mỹ bất ngờ tiết lộ Trương Hinh Dư đang mang thai tháng thứ 8
- Quản lý cấp cao của Weibo đăng tin chúc mừng Trương Hinh Dư có thai 5 tháng, khiến CĐM hoang mang
Từ sau khi kết hôn, nhiều người đã đặt ra nghi vấn Trương Hinh Dư “cưới chạy bầu” nhưng phía nữ diễn viên luôn giữ im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Ít lâu sau đó, người ta thấy Trương Hinh Dư thường xuyên diện những trang phục rộng thùng thình che đi vòng 2 mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Tin đồn này càng bị đẩy lên cao trào khi một bệnh viện để lộ thông tin nữ diễn viên đang mang thai 8 tháng. Người đẹp họ Trương đã rất tức giận và lên tiếng chỉ trích bệnh viện kia làm lộ thông tin khách hàng nhưng tuyệt nhiên không phủ nhận việc mang thai.
Giấu kín là thế nhưng mới đây, Trương Hinh Dư lại thoải mái xuất hiện trên phố với trang phục bó sát, chẳng thèm che bụng bầu đã vượt mặt. Hình ảnh này đã được trang Sina ghi lại và chia sẻ lên mạng. Trong ảnh, Trương Hinh Dư mặc đồ đen có quàng khăn, lộ rõ vòng 2 to tròn và đang dẫn cún cưng đi dạo trên phố. Theo đó, nữ diễn viên đang ở tháng cuối thai kỳ nhưng điều đáng chú ý chính là đôi chân vô cùng thon thả của cô, có vẻ như người đẹp họ Trương không tăng cân quá nhiều.
Được biết, đây cũng là lần đầu tiên Trương Hinh Dư lộ ảnh mang thai. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Trương Hinh Dư vì cô có thể sở hữu vóc dáng thon thả ngay cả khi đang mang thai. Một số bình luận của người hâm mộ:
- “Hãy nhìn đôi chân người ta lúc mang bầu kìa”
- “Thân hình đáng ngưỡng mộ”
- “Hot mom Trương Hinh Dư đây rồi”
Mong rằng nữ diễn viên Trương Hinh Dư có thể giữ gìn sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái để “mẹ tròn con vuông”.