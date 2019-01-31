Trương Hinh Dư xuất hiện với bụng bầu vượt mặt nhưng đây mới là điểm gây chú ý nhất

Từ sau khi kết hôn, nhiều người đã đặt ra nghi vấn Trương Hinh Dư “cưới chạy bầu” nhưng phía nữ diễn viên luôn giữ im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Trương Hinh Dư và ông xã Hà Tiệp trong đám cưới - Ảnh: Internet

Ít lâu sau đó, người ta thấy Trương Hinh Dư thường xuyên diện những trang phục rộng thùng thình che đi vòng 2 mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Tin đồn này càng bị đẩy lên cao trào khi một bệnh viện để lộ thông tin nữ diễn viên đang mang thai 8 tháng. Người đẹp họ Trương đã rất tức giận và lên tiếng chỉ trích bệnh viện kia làm lộ thông tin khách hàng nhưng tuyệt nhiên không phủ nhận việc mang thai.