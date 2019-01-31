Trương Hinh Dư xuất hiện với bụng bầu vượt mặt nhưng đây mới là điểm gây chú ý nhất

Sao quốc tế 31/01/2019 16:20

Hình ảnh Trương Hinh Dư mặc quần áo bó sát, để lộ vòng 2 to tròn thoải mái dẫn cún cưng đi dạo trên phố đang gây bão mạng xã hội xứ Trung.

Từ sau khi kết hôn, nhiều người đã đặt ra nghi vấn Trương Hinh Dư “cưới chạy bầu” nhưng phía nữ diễn viên luôn giữ im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Trương Hinh Dư xuất hiện với bụng bầu vượt mặt nhưng đây mới là điểm gây chú ý nhất - Ảnh 1
Trương Hinh Dư và ông xã Hà Tiệp trong đám cưới - Ảnh: Internet

Ít lâu sau đó, người ta thấy Trương Hinh Dư thường xuyên diện những trang phục rộng thùng thình che đi vòng 2 mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Tin đồn này càng bị đẩy lên cao trào khi một bệnh viện để lộ thông tin nữ diễn viên đang mang thai 8 tháng. Người đẹp họ Trương đã rất tức giận và lên tiếng chỉ trích bệnh viện kia làm lộ thông tin khách hàng nhưng tuyệt nhiên không phủ nhận việc mang thai.

Trương Hinh Dư xuất hiện với bụng bầu vượt mặt nhưng đây mới là điểm gây chú ý nhất - Ảnh 2
Sau đám cưới, nữ diễn viên thường xuyên diện đồ rộng che đi vóc dáng - Ảnh: Internet

Giấu kín là thế nhưng mới đây, Trương Hinh Dư lại thoải mái xuất hiện trên phố với trang phục bó sát, chẳng thèm che bụng bầu đã vượt mặt. Hình ảnh này đã được trang Sina ghi lại và chia sẻ lên mạng. Trong ảnh, Trương Hinh Dư mặc đồ đen có quàng khăn, lộ rõ vòng 2 to tròn và đang dẫn cún cưng đi dạo trên phố. Theo đó, nữ diễn viên đang ở tháng cuối thai kỳ nhưng điều đáng chú ý chính là đôi chân vô cùng thon thả của cô, có vẻ như người đẹp họ Trương không tăng cân quá nhiều.

Trương Hinh Dư xuất hiện với bụng bầu vượt mặt nhưng đây mới là điểm gây chú ý nhất - Ảnh 3
Trương Hinh Dư bị bắt gặp trên phố - Ảnh: Internet

Trương Hinh Dư xuất hiện với bụng bầu vượt mặt nhưng đây mới là điểm gây chú ý nhất - Ảnh 4Trương Hinh Dư xuất hiện với bụng bầu vượt mặt nhưng đây mới là điểm gây chú ý nhất - Ảnh 5

Trương Hinh Dư xuất hiện với bụng bầu vượt mặt nhưng đây mới là điểm gây chú ý nhất - Ảnh 6
Dù vòng 2 to tròn nhưng đôi chân của Hinh Dư lại rất thon gọn - Ảnh: Internet

Được biết, đây cũng là lần đầu tiên Trương Hinh Dư lộ ảnh mang thai. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Trương Hinh Dư vì cô có thể sở hữu vóc dáng thon thả ngay cả khi đang mang thai. Một số bình luận của người hâm mộ:

- “Hãy nhìn đôi chân người ta lúc mang bầu kìa”

- “Thân hình đáng ngưỡng mộ”

- “Hot mom Trương Hinh Dư đây rồi”

Mong rằng nữ diễn viên Trương Hinh Dư có thể giữ gìn sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái để “mẹ tròn con vuông”.

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Từ sau khi kết hôn, nhiều người đã đặt ra nghi vấn Trương Hinh Dư “cưới chạy bầu”, thậm chí một bệnh viện đã để lộ thông tin nữ diễn viên mang thai 8 tháng.

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Từ khóa:   Trương Hinh Dư Trương Hinh Dư có thai

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