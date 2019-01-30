Trần Nghiên Hy ‘phát tướng’ thấy rõ, lộ vòng 2 bất thường làm dấy lên nghi vấn đang mang thai

Ngày 19/7/2016, đám cưới trong mơ của cặp đôi Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy đã diễn ra trong sự chúc phúc của công chúng. Tháng 12/2017, cả hai vui mừng chào đón quý tử đầu lòng. Sau 3 năm sống chung, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu vẫn là cặp vợ chồng được yêu thích của làng giải trí Hoa ngữ.

Mới đây khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí, Trần Nghiên Hy khiến nhiều người bất ngờ vì thân hình tăng cân thấy rõ của mình, gương mặt cô cũng tròn trịa hơn. Bên cạnh đó, dáng đi của Trần Nghiên Hy cũng khá nặng nề, thậm chí cô phải có người dìu đỡ. Chính điều này đã khiến nhiều người cho rằng nàng “Tiểu Long Nữ” đang mang thai lần 2 ở tuổi 35.

Nữ diễn viên đi lại có phần nặng nề - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, báo giới đã liên lạc với phía vợ chồng Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy nhưng cả hai đều giữ im lặng và chưa có bất kỳ phản hồi nào về tin đồn này.

Người hâm mộ cặp đôi đang rất nóng lòng mong chờ tin vui của cả hai và chờ đợi ngày Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chính thức thừa nhận.