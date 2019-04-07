Cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Lưu Thi Thi đã hạ sinh quý tử, lại còn là một cặp song sinh

Mới đây, truyền thông Đài Loan bất ngờ đưa tin Lưu Thi Thi đã hạ sinh cặp quý tử đầu lòng “mẹ tròn con vuông”, theo đó cả hai em bé đều khỏe mạnh và rất đáng yêu.

Từ sau khi Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi thông báo “tin vui” chính thức đến người hâm mộ, mọi thông tin liên quan đến cặp đôi luôn được công chúng quan tâm, nhất là khi ngày dự sinh của Lưu Thi Thi đang cận kề. Trong khoảng thời gian này, không chỉ fan mà truyền thông cũng “đứng ngồi không yên”, thậm chí phóng viên còn thay nhau túc trực tại nhà của cặp đôi để theo dõi động tĩnh. Cả showbiz Hoa ngữ đang mong chờ 'Ỉn vàng' nhà họ Ngô - Ảnh: Internet Mới đây nhất, truyền thông Đài Loan bất ngờ đưa tin Lưu Thi Thi đã hạ sinh quý tử đầu lòng vào ngày 4/4. Trang tin tức này còn cho biết vợ chồng Ngô Kỳ Long đã đón chào một cặp song sinh. Theo đó, tiểu bảo bối nhà “Nhược Hy – Tứ Gia” nặng khoảng 6 pound (hơn 2,7 kg) và vô cùng khỏe mạnh.

Thông tin truyền thông Đài Loan đăng tải - Ảnh: Internet Được biết, Ngô Kỳ Long đã vô cùng xúc động khi hai thiên thần nhỏ chào đời. Ngay khi thông tin này lan truyền trên mạng xã hội, người hâm mộ đã bày tỏ sự vui mừng và dành nhiều lời chúc đến cặp đôi. Tuy nhiên, số khác vẫn “bán tín bán nghi” trước thông tin này vì cặp đôi chưa lên tiếng xác nhận, tất cả chỉ là thông tin một phía của truyền thông xứ Đài.

Một số bình luận của cư dân mạng: - “Nếu Lưu Thi Thi đã sinh con rồi thì tốt, tôi muốn gửi lời chúc đến cô nàng, bằng không truyền thông xứ Đài cũng “chơi lớn” quá rồi đấy”. - “Chưa sanh đâu. Nếu có phía phòng làm việc hoặc gia đình Ngô Kỳ Long, Lưu Thi Thi khắc thông báo, đưa ra xác nhận chứ làm gì tới lượt mấy bài báo trên mạng chứ?” - “Thật sự là sinh rồi sao? Nếu vậy cũng chúc mừng cả 2, dù sao đã chờ quá lâu rồi”. - “Là cặp đôi tôi yêu mến nhất trong giới giải trí, hi vọng Lưu Thi Thi sớm hạ sinh quý tử, mẹ tròn con vuông”. Hiện phía Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi vẫn giữ im lặng - Ảnh: Internet Mặc dù vô cùng mong chờ ngày Lưu Thi Thi lâm bồn nhưng netizen xứ Trung vẫn một lòng chờ đợi tin tức chính xác từ phía Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi.

Sau khoảng thời gian im ắng, truyền thông bất ngờ tiết lộ thời điểm Lưu Thi Thi hạ sinh quý tử đầu lòng Từ sau khi công bố “tin vui” đến người hâm mộ, những thông tin xoay quanh cuộc sống của cặp đôi Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long rất hiếm hoi khiến người hâm mộ vô cùng mong chờ ngày nàng “Nhược Hy” hạ sinh quý tử đầu lòng.

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