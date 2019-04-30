Lần đầu trả lời phỏng vấn sau một năm im hơi lặng tiếng, Phạm Băng Băng chia sẻ cách ‘đáp trả’ antifan

Sao quốc tế 30/04/2019 11:48

Bắt đầu trở lại showbiz qua các sự kiện quảng bá, đại diện thương hiệu nhưng Phạm Băng Băng giờ đây đã cẩn trọng hơn và không còn màng đến những thị phi ồn ào của làng giải trí.

Phạm Băng Băng đang dần xuất hiện nhiều hơn trước công chúng, đồng thời ngầm khẳng định cô sẽ trở lại showbiz trong thời gian sớm nhất. Tại một sự kiện gần đây, khi trả lời phỏng vấn trước báo giới với tư cách người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm riêng, “nữ hoàng thị phi” của Cbiz chia sẻ khá nhiều về những ý tưởng khi bắt đầu kinh doanh và những khó khăn cô gặp phải khi gầy dựng lại sự nghiệp.

Lần đầu trả lời phỏng vấn sau một năm im hơi lặng tiếng, Phạm Băng Băng chia sẻ cách ‘đáp trả’ antifan - Ảnh 1
Phạm Băng Băng xuất hiện rạng rỡ tại một sự kiện giải trí - Ảnh: Internet

Lần đầu trả lời phỏng vấn sau một năm im hơi lặng tiếng, Phạm Băng Băng chia sẻ cách ‘đáp trả’ antifan - Ảnh 2

Bên cạnh đó, khi được hỏi về cách đối mặt với những antifan không ngừng công kích cô trên mạng xã hội, Phạm Băng Băng nhẹ nhàng trả lời: "Trong một khắc, có rất nhiều tình huống xảy ra trên thế giới, nhưng đối mặt chính là giải pháp tốt nhất".

Lần đầu trả lời phỏng vấn sau một năm im hơi lặng tiếng, Phạm Băng Băng chia sẻ cách ‘đáp trả’ antifan - Ảnh 3
Cách cô 'đáp trả' antifan chính là thẳng thắn đối mặt - Ảnh: Internet

Giờ đây, người đẹp họ Phạm tự nhận mình không còn bị ánh hào quang làm mờ mắt, cô đã biết cách quản lý tốt cảm xúc của bản thân và không muốn trở thành ngôi sao thị phi của Cbiz nữa. Hiện tại, Phạm Băng Băng đang tập trung nghiên cứu và thử nghiệm các sản phẩm chăm sóc da do chính thương hiệu của mình sản xuất nên chưa có ý định tham gia các dự án phim ảnh.

Lần đầu trả lời phỏng vấn sau một năm im hơi lặng tiếng, Phạm Băng Băng chia sẻ cách ‘đáp trả’ antifan - Ảnh 4
Phạm Băng Băng đang tập trung cho việc kinh doanh - Ảnh: Internet

Sắp tới, Phạm Băng Băng sẽ chỉ tham gia 2 hoạt động công ích ở Lhasa và Thượng Hải vào đầu tháng 5.

Có vẻ như sau nhiều giông bão trong sự nghiệp, Phạm Băng Băng đang chọn cho mình một hướng đi khác, bởi lẽ cô đã không còn quá mặn mà với làng giải trí ồn ào đầy thị phi.

Bị vu khống không muốn lấy Lý Thần, Phạm Băng Băng khởi kiện người đăng tin

Bị vu khống không muốn lấy Lý Thần, Phạm Băng Băng khởi kiện người đăng tin

Không chịu nổi những thông tin bịa đặt vô căn cứ, Phạm Băng Băng đã có hành động mạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng sao hoa ngữ antifan

TIN LIÊN QUAN

Bị vu khống không muốn lấy Lý Thần, Phạm Băng Băng khởi kiện người đăng tin

Bị vu khống không muốn lấy Lý Thần, Phạm Băng Băng khởi kiện người đăng tin

Lần đầu tiên Phạm Băng Băng công khai xuất hiện trước truyền thông sau 1 năm ‘ở ẩn’

Lần đầu tiên Phạm Băng Băng công khai xuất hiện trước truyền thông sau 1 năm ‘ở ẩn’

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được chung "đẳng cấp" cùng Phạm Băng Băng nhờ vai diễn này

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được chung "đẳng cấp" cùng Phạm Băng Băng nhờ vai diễn này

Mới ra mắt được 1 ngày, sản phẩm mới của Phạm Băng Băng đã mang về hơn 3 tỷ đồng

Mới ra mắt được 1 ngày, sản phẩm mới của Phạm Băng Băng đã mang về hơn 3 tỷ đồng

Đẳng cấp của Phạm Băng Băng: Đắp 100 cái mặt nạ trong vòng 10 ngày chỉ để "yên tâm trong lòng"

Đẳng cấp của Phạm Băng Băng: Đắp 100 cái mặt nạ trong vòng 10 ngày chỉ để "yên tâm trong lòng"

Phía Phạm Băng Băng phủ nhận tin đồn mở tiệc linh đình mừng tái xuất

Phía Phạm Băng Băng phủ nhận tin đồn mở tiệc linh đình mừng tái xuất

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 21 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới