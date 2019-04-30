Lần đầu trả lời phỏng vấn sau một năm im hơi lặng tiếng, Phạm Băng Băng chia sẻ cách ‘đáp trả’ antifan

Phạm Băng Băng đang dần xuất hiện nhiều hơn trước công chúng, đồng thời ngầm khẳng định cô sẽ trở lại showbiz trong thời gian sớm nhất. Tại một sự kiện gần đây, khi trả lời phỏng vấn trước báo giới với tư cách người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm riêng, “nữ hoàng thị phi” của Cbiz chia sẻ khá nhiều về những ý tưởng khi bắt đầu kinh doanh và những khó khăn cô gặp phải khi gầy dựng lại sự nghiệp.

Bên cạnh đó, khi được hỏi về cách đối mặt với những antifan không ngừng công kích cô trên mạng xã hội, Phạm Băng Băng nhẹ nhàng trả lời: "Trong một khắc, có rất nhiều tình huống xảy ra trên thế giới, nhưng đối mặt chính là giải pháp tốt nhất".

Cách cô 'đáp trả' antifan chính là thẳng thắn đối mặt - Ảnh: Internet

Giờ đây, người đẹp họ Phạm tự nhận mình không còn bị ánh hào quang làm mờ mắt, cô đã biết cách quản lý tốt cảm xúc của bản thân và không muốn trở thành ngôi sao thị phi của Cbiz nữa. Hiện tại, Phạm Băng Băng đang tập trung nghiên cứu và thử nghiệm các sản phẩm chăm sóc da do chính thương hiệu của mình sản xuất nên chưa có ý định tham gia các dự án phim ảnh.