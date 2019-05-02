6 năm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Vương Phi, Lý Á Bằng bất ngờ công khai nắm tay thân mật cùng tình mới

Mới đây, hình ảnh nam diễn viên Lý Á Bằng hẹn hò cùng một người phụ nữ xinh đẹp khiến nhiều người cho rằng nam diễn viên đã tìm được tình yêu mới.

Tháng 7/2005, Vương Phi và Lý Á Bằng tổ chức hôn lễ ấm áp với sự tham gia của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết. Suốt 8 năm sống bên nhau, cặp đôi đã gặp không ít sóng gió cùng những tin đồn rạn nứt tình cảm. Đến cuối năm 2013, Vương Phi bất ngờ thông báo tin ly hôn khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp của Cbiz. Cặp đôi ly hôn sau bao nỗ lực hàn gắn - Ảnh: Internet Suốt nhiều năm sau đó, Lý Á Bằng tập trung phát triển kinh doanh và chăm lo cho con gái nhỏ Lý Yên, tuyệt nhiên không có một bóng hồng nào xuất hiện bên cạnh anh. Mãi cho đến hiện tại, người ta mới bắt gặp anh hẹn hò cùng người mới sau khi hôn nhân tan vỡ.

Lý Á Bằng và người phụ nữ được cho là tình mới của nam diễn viên - Ảnh: Internet Được biết, hình ảnh Lý Á Bằng và một người phụ nữ xinh đẹp nắm tay thân mật đi dạo trong công viên đã được người hâm mộ đăng tải lên mạng xã hội. Theo đó, nam diễn viên ăn mặc khá đơn giản và gương mặt trông rất hạnh phúc khi sánh vai cùng cô gái. Trong khi đó, mỹ nhân bên cạnh có vóc dáng cao ráo và diện trang phục rất thời trang. Theo một nguồn tin, người này chính là bạn gái mới của Lý Á Bằng và cả hai đã mất một khoảng thời gian dài tìm hiểu trước khi đến với nhau. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Á Bằng công khai mối quan hệ tình cảm của bản thân sau khi ly hôn Vương Phi.

Lý Á Bằng luôn bên cạnh con gái nhỏ, giờ đây anh đã có thể tìm hạnh phúc cho riêng mình - Ảnh: Internet Trước đó vài ngày, paparazzi cũng đã bắt gặp Lý Á Bằng và một cô gái tóc dài xuất hiện ở khu nhà anh sống. Được biết, hai người phụ nữ này là một và chỉ thay đổi kiểu tóc. Hiện tại, phóng viên đã liên lạc với phía Lý Á Bằng để xác nhận thông tin nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức.

Vừa hẹn hò cùng Tạ Đình Phong, Vương Phi đã vội vã làm điều này cho con gái thứ 2 Sau khi kết thúc chuyến du lịch với nam diễn viên Tạ Đình Phong, Vương Phi đã dành thời gian ở bên con gái Lý Yên, chứng minh mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/6-nam-sau-cuoc-hon-nhan-do-vo-voi-vuong-phi-ly-a-bang-bat-ngo-cong-khai-nam-tay-than-mat-cung-tinh-moi-323633.html