Vừa hẹn hò cùng Tạ Đình Phong, Vương Phi đã vội vã làm điều này cho con gái thứ 2

Sau khi kết thúc chuyến du lịch với nam diễn viên Tạ Đình Phong, Vương Phi đã dành thời gian ở bên con gái Lý Yên, chứng minh mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt đẹp.

Từ sau khi ly hôn với Lý Á Bằng, Vương Phi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ khi luôn quan tâm đến cô con gái Lý Yên. Mới đây, sau chuyến du lịch dài ngày với Tạ Đình Phong, báo giới đã bắt gặp Vương Phi xuất hiện cùng con gái thứ 2 tại một trung tâm thương mại.

Vương Phi và Tạ Đình Phong bị bắt gặp hẹn hò nhau đi du lịch - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được truyền thông ghi lại, Vương Phi diện trang phục màu đen giản dị và kín đáo, trong khi đó Lý Yên lựa chọn một bộ đồ màu hồng trẻ trung và ngọt ngào. Theo đó, hai mẹ con cùng nhau đi ăn uống và mua sắm. Được biết thời gian gần đây, Vương Phi dành khá nhiều thời gian cho cô con gái Lý Yên, thường xuyên đưa cô bé đi du lịch.

Vương Phi xuất hiện bên con gái Lý Yên - Ảnh: Internet

Mặc dù từng bị chỉ trích về việc “nối lại tình xưa” với Tạ Đình Phong, phụ bạc chồng nhưng với cương vị một người mẹ, công chúng chưa bao giờ thất vọng về Vương Phi. Thường xuyên dính phải hàng loạt thị phi về đời tư nhưng cách nữ diễn viên luôn đứng sau ủng hộ cô con gái đầu Đậu Tĩnh Đồng theo đuổi con đường nghệ thuật và tình cảm dành cho con gái thứ 2 Lý Yên luôn khiến người hâm mộ ấm lòng.

Trần Hạo Dân U50 vẫn công khai phẫu thuật thẩm mỹ, Angela Baby bất ngờ bị truyền thông réo tên Mới đây, “Đoàn Dự” Trần Hạo Dân đã công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ ngay trên trang cá nhân. Đây được cho là bước chuẩn bị đối với những hoạt động nghệ thuật sắp tới của nam diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-hen-ho-cung-ta-dinh-phong-vuong-phi-da-voi-va-lam-dieu-nay-cho-con-gai-thu-2-323362.html