Vừa hẹn hò cùng Tạ Đình Phong, Vương Phi đã vội vã làm điều này cho con gái thứ 2

Sao quốc tế 29/04/2019 16:00

Sau khi kết thúc chuyến du lịch với nam diễn viên Tạ Đình Phong, Vương Phi đã dành thời gian ở bên con gái Lý Yên, chứng minh mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt đẹp.

Từ sau khi ly hôn với Lý Á Bằng, Vương Phi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ khi luôn quan tâm đến cô con gái Lý Yên. Mới đây, sau chuyến du lịch dài ngày với Tạ Đình Phong, báo giới đã bắt gặp Vương Phi xuất hiện cùng con gái thứ 2 tại một trung tâm thương mại.

Vừa hẹn hò cùng Tạ Đình Phong, Vương Phi đã vội vã làm điều này cho con gái thứ 2 - Ảnh 1
Vương Phi và Tạ Đình Phong bị bắt gặp hẹn hò nhau đi du lịch - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được truyền thông ghi lại, Vương Phi diện trang phục màu đen giản dị và kín đáo, trong khi đó Lý Yên lựa chọn một bộ đồ màu hồng trẻ trung và ngọt ngào. Theo đó, hai mẹ con cùng nhau đi ăn uống và mua sắm. Được biết thời gian gần đây, Vương Phi dành khá nhiều thời gian cho cô con gái Lý Yên, thường xuyên đưa cô bé đi du lịch.

Vừa hẹn hò cùng Tạ Đình Phong, Vương Phi đã vội vã làm điều này cho con gái thứ 2 - Ảnh 2
Vương Phi xuất hiện bên con gái Lý Yên - Ảnh: Internet

Vừa hẹn hò cùng Tạ Đình Phong, Vương Phi đã vội vã làm điều này cho con gái thứ 2 - Ảnh 3Vừa hẹn hò cùng Tạ Đình Phong, Vương Phi đã vội vã làm điều này cho con gái thứ 2 - Ảnh 4Vừa hẹn hò cùng Tạ Đình Phong, Vương Phi đã vội vã làm điều này cho con gái thứ 2 - Ảnh 5

Mặc dù từng bị chỉ trích về việc “nối lại tình xưa” với Tạ Đình Phong, phụ bạc chồng nhưng với cương vị một người mẹ, công chúng chưa bao giờ thất vọng về Vương Phi. Thường xuyên dính phải hàng loạt thị phi về đời tư nhưng cách nữ diễn viên luôn đứng sau ủng hộ cô con gái đầu Đậu Tĩnh Đồng theo đuổi con đường nghệ thuật và tình cảm dành cho con gái thứ 2 Lý Yên luôn khiến người hâm mộ ấm lòng.

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Từ khóa:   Vương Phi Tạ Đình Phong

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