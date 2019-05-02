Choáng với nơi ở cữ siêu cao cấp của Lưu Thi Thi sau sinh, hiện đại như khách sạn 5 sao

Mới đây, những hình ảnh về nơi nghỉ dưỡng của Lưu Thi Thi sau khi sinh quý tử đầu lòng bất ngờ gây chú ý vì mức độ sang trọng và tiện nghi khiến ai nấy đều thầm ngưỡng mộ.
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Ngày 28/4, Lưu Thi Thi thuận lợi hạ sinh quý tử đầu lòng trong sự chúc phúc của showbiz Hoa ngữ và người hâm mộ châu Á. Hiện tại, mọi thông tin liên quan đến cặp đôi “Nhược Hy – Tứ Gia” đều được công chúng đặc biệt quan tâm.
Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin Lưu Thi Thi đã đặt dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp tại một bệnh viện tư lớn ở Đài Loan. Theo đó, nữ diễn viên đang ở cữ tại khu vực phòng VIP thuộc tầng 7 của bệnh viện.
Được biết, căn phòng dành để nghỉ dưỡng của bà xã Ngô Kỳ Long rộng khoảng 43m2 với đầy đủ phòng sinh, phòng tắm, phòng tập gym, phòng khách. Bên cạnh đó, phòng VIP sẽ được cung cấp dịch vụ theo dõi thai nhi và sản phụ sau sinh 24/24 giờ mỗi ngày bởi các chuyên gia sức khỏe, dinh dưỡng hàng đầu.
Một số hình ảnh phòng nghỉ dưỡng VIP của bà xã Ngô Kỳ Long:
Báo giới cũng đã chụp lại được hình ảnh mẹ Ngô Kỳ Long xuất hiện ở khu vực phòng VIP của bệnh viện này, xác thực thông tin Lưu Thi Thi đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe tại đây. Theo một nguồn tin, Lưu Thi Thi được mẹ chồng chăm sóc vô cùng chu đáo trong suốt thời gian trước và sau khi nữ diễn viên “lâm bồn”.
Theo các trang tin giải trí, sau thời gian ở cữ, Lưu Thi Thi sẽ trở về căn hộ cao cấp trị giá 41 triệu NDT (khoảng gần 145 tỷ VNĐ) do ông xã Ngô Kỳ Long mua.