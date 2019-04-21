Sau tin đồn được Dương Mịch ‘thả thính’, Đặng Luân bất ngờ thể hiện tình cảm với đàn chị ngay trên truyền hình

Cư dân mạng xứ Trung đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Đặng Luân thân thiết với đàn chị Dương Mịch và có những hành động đụng chạm được cho là quá đà trong một show thực tế.

Sau cuộc ly hôn tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới, Dương Mịch liên tục vướng vào scandal tình ái với những sao nam nổi tiếng. Mới đây nhất là tin đồn Dương Mịch và Đặng Luân liên tục “thả thính” nhau công khai ngay trên show truyền hình. Dương Mịch và Đặng Luân thân thiết khi cùng tham gia show thực tế - Ảnh: Internet Cụ thể, trong chương trình thực tế mang tên "Mật Thất Đại Đào Thoát", Dương Mịch cùng Đặng Luân đã có nhiều cử chỉ thân mật hơn mức bình thường. Theo đó, Dương Mịch từng bị bắt gặp đắm đuối nhìn đàn em không rời mắt.

Khoảnh khắc Dương Mịch nhìn đàn em đắm đuối - Ảnh: Internet Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh Đặng Luân tích cực “thả thính” Dương Mịch đang được chia sẻ với tốc độ “chóng mặt” trên mạng xã hội. Trong một phân cảnh Đặng Luân tới giải thoát cho Dương Mịch, khi nữ diễn viên vừa cất lời: “Cậu có thể nói cho chị biết cách giải câu đố này không?”, Đặng Luân đã dang tay ra như muốn ôm Dương Mịch rồi nói: “Cái chị ngốc nghếch này”.

Hình ảnh thân mật của cả hai trên truyền hình - Ảnh: Internet Hiện tại, từ khóa “Đặng Luân gọi Dương Mịch là ngốc nghếch” đang là từ khóa hot nhất trên Weibo. Nhiều người hâm mộ cho rằng Đặng Luân đang “gần gũi” đàn chị quá mức. Nam diễn viên còn thường xuyên gọi Dương Mịch là “Mịch”, được biết đây là cách gọi chỉ dành cho các mối quan hệ thực sự thân thiết theo văn hóa của người Trung. Đặng Luân được cho là 'đụng chạm' đàn chị quá mức - Ảnh: Internet Không chỉ vậy, netizen xứ Trung còn chia sẻ rất nhiều hình ảnh Đặng Luân thể hiện hành động “động chạm” với Dương Mịch. Có chăng nam diễn viên đang muốn gây chú ý với cô? Bên cạnh những ý kiến nghi ngờ mối quan hệ của cả hai, một số khác cho rằng thực chất mối quan hệ của Đặng Luân – Dương Mịch chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết.

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