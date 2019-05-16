Cận cảnh nhan sắc siêu gợi cảm của Hề Mộng Dao – mỹ nhân được con trai vua sòng bạc Macau cầu hôn

Sao quốc tế 16/05/2019 18:00

Sau khi nhận lời cầu hôn của con trai tỷ phú Hà Hồng Sân, người mẫu Victoria's Secret Hề Mộng Dao bỗng trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội.

Mới đây, Hà Du Quân - con trai trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân đã bao trọn một trung tâm thương mại tại Thượng Hải để cầu hôn siêu mẫu Hề Mộng Dao khiến nhiều người bất ngờ. Người đẹp cũng đã gật đầu đồng ý trước lời cầu hôn siêu lãng mạn từ bạn trai: "Tiểu Minh, em có nguyện sống bên anh suốt phần đời còn lại không? Em có đồng ý lấy anh không?".

Cận cảnh nhan sắc siêu gợi cảm của Hề Mộng Dao – mỹ nhân được con trai vua sòng bạc Macau cầu hôn - Ảnh 1
Hà Du Quân cầu hôn Hề Mộng Dao - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, nhiều đồng nghiệp và bạn bè thân thiết của cặp đôi đã đồng loạt gửi lời chúc mừng đến Hề Mộng Dao và Hà Du Quân.

Được biết, Hề Mộng Dao sinh năm 1989 và là một trong những người đẹp Trung Quốc nổi tiếng với vai trò người mẫu Victoria's Secret suốt nhiều năm qua. Cô sở hữu chiều cao lý tưởng 1,78m cùng thân hình mảnh mai và gương mặt mang vẻ đẹp đậm nét Á Đông.  

Cận cảnh nhan sắc siêu gợi cảm của Hề Mộng Dao – mỹ nhân được con trai vua sòng bạc Macau cầu hôn - Ảnh 2
Hề Mộng Dao sở hữu nét đẹp vừa trong sáng vừa quyến rũ - Ảnh: Internet
Cận cảnh nhan sắc siêu gợi cảm của Hề Mộng Dao – mỹ nhân được con trai vua sòng bạc Macau cầu hôn - Ảnh 3
Vóc dáng đáng ghen tỵ của người đẹp Victoria's Secret - Ảnh: Internet
Cận cảnh nhan sắc siêu gợi cảm của Hề Mộng Dao – mỹ nhân được con trai vua sòng bạc Macau cầu hôn - Ảnh 4
Cô là người đẹp kín tiếng, chưa từng vướng tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet

Trước khi bước vào làng giải trí, Hề Mộng Dao từng tốt nghiệp khoa thiết kế Đại học Đông Hoa Thượng Hải. Ở Trung Quốc, cô được xem là một trong “Tứ đại kim cương” của làng mẫu, bên cạnh Lưu Văn, Tần Thư Bồi và Tôn Phi Phi.

Cận cảnh nhan sắc siêu gợi cảm của Hề Mộng Dao – mỹ nhân được con trai vua sòng bạc Macau cầu hôn - Ảnh 5
Hề Mộng Dao rất nổi tiếng trong giới người mẫu - Ảnh: Internet
Cận cảnh nhan sắc siêu gợi cảm của Hề Mộng Dao – mỹ nhân được con trai vua sòng bạc Macau cầu hôn - Ảnh 6
Cô sở hữu thần thái không phải ai cũng có được - Ảnh: Internet
Cận cảnh nhan sắc siêu gợi cảm của Hề Mộng Dao – mỹ nhân được con trai vua sòng bạc Macau cầu hôn - Ảnh 7
Hề Mộng Dao đẹp lộng lẫy đến mức thiếu gia của gia tộc giàu có bậc nhất Macau cũng phải rung động - Ảnh: Internet

Hề Mộng Dao vốn được biết là người đẹp kín tiếng trong chuyện đời tư và Hà Du Quân chính là người đầu tiên cô công khai tình cảm trước công chúng.

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Khung cảnh cầu hôn lãng mạn của con trai vua sòng bài Macau với siêu mẫu nổi tiếng Hề Mộng Dao đang là chủ đề nóng nhất mạng xã hội Trung Quốc ngày hôm nay.

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Từ khóa:   Hề Mộng Dao

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