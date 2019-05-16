Cận cảnh nhan sắc siêu gợi cảm của Hề Mộng Dao – mỹ nhân được con trai vua sòng bạc Macau cầu hôn

Sau khi nhận lời cầu hôn của con trai tỷ phú Hà Hồng Sân, người mẫu Victoria's Secret Hề Mộng Dao bỗng trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội.
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Mới đây, Hà Du Quân - con trai trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân đã bao trọn một trung tâm thương mại tại Thượng Hải để cầu hôn siêu mẫu Hề Mộng Dao khiến nhiều người bất ngờ. Người đẹp cũng đã gật đầu đồng ý trước lời cầu hôn siêu lãng mạn từ bạn trai: "Tiểu Minh, em có nguyện sống bên anh suốt phần đời còn lại không? Em có đồng ý lấy anh không?".
Ngay sau đó, nhiều đồng nghiệp và bạn bè thân thiết của cặp đôi đã đồng loạt gửi lời chúc mừng đến Hề Mộng Dao và Hà Du Quân.
Được biết, Hề Mộng Dao sinh năm 1989 và là một trong những người đẹp Trung Quốc nổi tiếng với vai trò người mẫu Victoria's Secret suốt nhiều năm qua. Cô sở hữu chiều cao lý tưởng 1,78m cùng thân hình mảnh mai và gương mặt mang vẻ đẹp đậm nét Á Đông.
Trước khi bước vào làng giải trí, Hề Mộng Dao từng tốt nghiệp khoa thiết kế Đại học Đông Hoa Thượng Hải. Ở Trung Quốc, cô được xem là một trong “Tứ đại kim cương” của làng mẫu, bên cạnh Lưu Văn, Tần Thư Bồi và Tôn Phi Phi.
Hề Mộng Dao vốn được biết là người đẹp kín tiếng trong chuyện đời tư và Hà Du Quân chính là người đầu tiên cô công khai tình cảm trước công chúng.