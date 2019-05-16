Cận cảnh nhan sắc siêu gợi cảm của Hề Mộng Dao – mỹ nhân được con trai vua sòng bạc Macau cầu hôn

Mới đây, Hà Du Quân - con trai trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân đã bao trọn một trung tâm thương mại tại Thượng Hải để cầu hôn siêu mẫu Hề Mộng Dao khiến nhiều người bất ngờ. Người đẹp cũng đã gật đầu đồng ý trước lời cầu hôn siêu lãng mạn từ bạn trai: "Tiểu Minh, em có nguyện sống bên anh suốt phần đời còn lại không? Em có đồng ý lấy anh không?".

Hà Du Quân cầu hôn Hề Mộng Dao - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, nhiều đồng nghiệp và bạn bè thân thiết của cặp đôi đã đồng loạt gửi lời chúc mừng đến Hề Mộng Dao và Hà Du Quân.