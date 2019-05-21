Phạm Băng Băng thắng kiện nhãn hàng sử dụng hình ảnh của cô trái phép để quảng cáo

Sao quốc tế 21/05/2019 17:15

Quyết tâm trừng trị những kẻ sử dụng hình ảnh của mình trái phép, Phạm Băng Băng đã thắng kiện và nhận về bồi thường 200 nghìn NDT (khoảng 700 triệu VNĐ).

Là một trong những ngôi sao quyền lực của Cbiz, Phạm Băng thường xuyên bị các nhãn hàng tự ý sử dụng hình ảnh và chữ ký của cô để thực hiện quảng cáo. Trong khoảng thời gian “ở ẩn” sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng đã quyết định “mạnh tay” với những người sử dụng hình ảnh của cô trái phép.

Phạm Băng Băng thắng kiện nhãn hàng sử dụng hình ảnh của cô trái phép để quảng cáo - Ảnh 1
Phạm Băng Băng quyết giành lại công bằng cho bản thân - Ảnh: Internet

Tòa án Bắc Kinh liên tục nhận được các vụ kiện liên quan đến bản quyền hình ảnh của Phạm Băng Băng. Người đẹp từng kiếm được gần 3 triệu NDT (khoảng 10,2 tỷ VNĐ) nhờ thắng kiện những kẻ đã sử dụng hình ảnh trái phép của cô.

Phạm Băng Băng thắng kiện nhãn hàng sử dụng hình ảnh của cô trái phép để quảng cáo - Ảnh 2
Nữ hoàng Cbiz chẳng cần tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật vẫn có 'thu nhập' nhờ thắng kiện - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” lại tiếp tục thắng kiện khi một cửa hàng chưa thông qua sự đồng ý của Phạm Băng Băng đã tự ý sử dụng hình ảnh của cô. Cụ thể, cửa hàng này đã dùng hình ảnh của nữ diễn viên để tiến hành tuyên truyền thương mại, đồng thời dùng tấm poster có cả chữ ký viết tay của người đẹp để thu hút sự chú ý.

Phạm Băng Băng thắng kiện nhãn hàng sử dụng hình ảnh của cô trái phép để quảng cáo - Ảnh 3

Phạm Băng Băng thắng kiện nhãn hàng sử dụng hình ảnh của cô trái phép để quảng cáo - Ảnh 4
Phạm Băng Băng thắng kiện và nhận được bồi thường tổn hại kinh tế - Ảnh: Internet

Theo phán quyết của tòa án, cửa hàng kia phải công khai xin lỗi trực tiếp trên trang chủ trong suốt 5 ngày. Đồng thời bồi thường cho Phạm Băng Băng 200 nghìn NDT (khoảng 700 triệu VNĐ).

Có thể thấy, dù bị ảnh hưởng hình ảnh sau nhiều scandal nhưng Phạm Băng Băng vẫn chứng tỏ được bản lĩnh “chị đại” trong làng giải trí khi sẵn sàng “dằn mặt” những kẻ coi thường cô.

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