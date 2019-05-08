Hình ảnh Phạm Băng Băng liên tục đổ bệnh, thở oxy khi đi từ thiện ở Tây Tạng khiến fan lo lắng

Sao quốc tế 08/05/2019 17:08

Vì thời tiết vô cùng khắc nghiệt ở Tây Tạng nên Phạm Băng Băng đã bị ảnh hưởng sức khỏe khi hoạt động từ thiện tại đây.

Những ngày gần đây, Phạm Băng Băng đang thực hiện chuyến đi thiện nguyện đến Tây Tạng kéo dài 7 ngày. Được biết, đây là một trong những chiến dịch thuộc dự án của “Quỹ trái tim Ali” do chính Phạm Băng Băng thành lập để hỗ trợ và cứu sống những trẻ em nghèo mắc bệnh tim.

Hình ảnh Phạm Băng Băng liên tục đổ bệnh, thở oxy khi đi từ thiện ở Tây Tạng khiến fan lo lắng - Ảnh 1
Phạm Băng Băng đang có chuyến từ thiện tại Tây Tạng - Ảnh: Internet

Hình ảnh Phạm Băng Băng liên tục đổ bệnh, thở oxy khi đi từ thiện ở Tây Tạng khiến fan lo lắng - Ảnh 2Hình ảnh Phạm Băng Băng liên tục đổ bệnh, thở oxy khi đi từ thiện ở Tây Tạng khiến fan lo lắng - Ảnh 3Hình ảnh Phạm Băng Băng liên tục đổ bệnh, thở oxy khi đi từ thiện ở Tây Tạng khiến fan lo lắng - Ảnh 4Hình ảnh Phạm Băng Băng liên tục đổ bệnh, thở oxy khi đi từ thiện ở Tây Tạng khiến fan lo lắng - Ảnh 5

Theo đó, do thời tiết ở Tây Tạng vô cùng khắc nghiệt, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm quá lớn nên sức khỏe của người đẹp họ Phạm đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nữ diễn viên liên tục phải sử dụng bình oxy vì khó thở khi lần đầu đến đây.

Hình ảnh Phạm Băng Băng liên tục đổ bệnh, thở oxy khi đi từ thiện ở Tây Tạng khiến fan lo lắng - Ảnh 6

Hình ảnh Phạm Băng Băng liên tục đổ bệnh, thở oxy khi đi từ thiện ở Tây Tạng khiến fan lo lắng - Ảnh 7
Nữ diễn viên phải sử dụng bình oxy để thở - Ảnh: Internet

Mới đây, một người bạn của Phạm Băng Băng đã chia sẻ hình ảnh nữ diễn viên nằm trên giường bệnh truyền dịch để lộ gương mặt nhợt nhạt khiến nhiều người lo lắng. Được biết, trong quá trình hoạt động từ thiện, Phạm Băng Băng bị đổ bệnh, thường xuyên chảy máu cam, đau nướu và không ăn uống được gì.

Hình ảnh Phạm Băng Băng liên tục đổ bệnh, thở oxy khi đi từ thiện ở Tây Tạng khiến fan lo lắng - Ảnh 8

Những người không quen với thời tiết ở Tây Tạng rất dễ bị đổ bệnh - Ảnh: Internet

Trước những hình ảnh này, người hâm mộ vô cùng lo lắng cho Phạm Băng Băng, đồng thời hy vọng cô có thể giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt công việc từ thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” chỉ đang “làm màu” và hoạt động từ thiện để “tẩy trắng” bê bối trốn thuế.

Hình ảnh Phạm Băng Băng liên tục đổ bệnh, thở oxy khi đi từ thiện ở Tây Tạng khiến fan lo lắng - Ảnh 9
'Quỹ trái tim Ali' của Phạm Băng Băng đã giúp được rất nhiều trẻ em - Ảnh: Internet

Trên thực tế, “Quỹ trái tim Ali" của Phạm Băng Băng đã hoạt động suốt 10 năm qua và năm nào Phạm Băng Băng cũng tiến hành sàng lọc để đưa các em nhỏ đến Bắc Kinh và Thượng Hải điều trị bệnh. Hiện đã có hàng trăm em nhỏ được hỗ trợ và cứu sống nhờ vào “Quỹ trái tim Ali” của cô.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng

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