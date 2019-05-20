Tan chảy trước khoảnh khắc siêu đáng yêu của 2 thiên thần nhỏ nhà 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera

Sao quốc tế 20/05/2019 11:11

Mới đây, Marian Rivera đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh của hai con Zia - Sixto và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Từ sau khi quý tử nhà Dingdong chào đời, mọi thông tin và hình ảnh về cậu bé luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Tan chảy trước khoảnh khắc siêu đáng yêu của 2 thiên thần nhỏ nhà 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera - Ảnh 1
Quý tử nhà Marian Rivera và Dingdong Dantes đã nổi tiếng ngay từ khi chào đời - Ảnh: Internet

Mới đây, Marian Rivera đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh con gái Zia bế em trai Sixto trên tay kèm dòng chia sẻ: “Bức ảnh này của Letizia và Sixto mới ngọt ngào làm sao. Mẹ biết rằng 2 con sẽ mãi mãi quan tâm đến nhau theo đúng cách mẹ yêu thương, hỗ trợ và bảo vệ các con”.

Tan chảy trước khoảnh khắc siêu đáng yêu của 2 thiên thần nhỏ nhà 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera - Ảnh 2
Bài đăng của Marian Rivera trên Instagram - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc Sixto ngủ ngon lành trên tay chị gái còn Zia nở nụ cười xinh như thiên thần khiến ai nấy đều phải “tan chảy” vì quá đáng yêu.

Trước đây, nếu công chúa Zia từng khiến cộng đồng mạng ngẩn ngơ vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp thì giờ đây Sixto cũng không khiến người hâm mộ thất vọng. Cậu bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ với sống mũi cao, đuôi mắt dài…

Tan chảy trước khoảnh khắc siêu đáng yêu của 2 thiên thần nhỏ nhà 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera - Ảnh 3

Khoảnh khắc ngọt ngào của 2 chị em Zia và Sixto - Ảnh: Internet

Bức hình này ngay lập tức thu hút gần 700 nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng hai thiên thần nhí nhà “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” sẽ sớm trở thành mỹ nam, mỹ nữ trong tương lai.

Trước đó, nữ diễn viên cũng chia sẻ khoảnh khắc siêu ngộ nghĩnh của Sixto lên trang cá nhân nhân dịp quý tử tròn 1 tháng tuổi.

Tan chảy trước khoảnh khắc siêu đáng yêu của 2 thiên thần nhỏ nhà 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera - Ảnh 4
Hình ảnh đầy ngộ nghĩnh của Sixto - Ảnh: Internet
Tan chảy trước khoảnh khắc siêu đáng yêu của 2 thiên thần nhỏ nhà 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera - Ảnh 5
Những đường nét trên gương mặt cậu bé đều hoàn hảo - Ảnh: Internet
Tan chảy trước khoảnh khắc siêu đáng yêu của 2 thiên thần nhỏ nhà 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera - Ảnh 6
Gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của Marian - Ảnh: Internet

Hiện tại, tổ ấm của cặp đôi Marian Rivera và Dingdong Dantes đang ngày càng trở nên hạnh phúc hơn khi có hai thiên thần nhỏ bên cạnh.

Rò rỉ ảnh cận mặt quý tử nhà Marian Rivera và Dingdong Dantes: Nét đẹp hoàn hảo của một ‘soái ca’ tương lai

Rò rỉ ảnh cận mặt quý tử nhà Marian Rivera và Dingdong Dantes: Nét đẹp hoàn hảo của một ‘soái ca’ tương lai

Đúng như dự đoán của người hâm mộ, con trai mới chào đời của mỹ nhân đẹp nhất Philippines Marian Rivera thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ và sở hữu nhan sắc được nhận xét là cực phẩm.

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