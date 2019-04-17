Marian Rivera - mỹ nhân đẹp nhất Philippines hạ sinh quý tử: Hình ảnh sau khi lâm bồn gây sốt cộng đồng mạng

Chiều 16/4, Marian Rivera đã hạ sinh quý tử thuận lợi trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Ông xã của nữ diễn viên - Dingdong Dantes đã nhanh chóng chia sẻ khoảnh khắc này lên trang cá nhân.

Người hâm mộ đang vô cùng vui mừng trước thông tin mỹ nhân Marian Rivera đã hạ sinh con trai thứ 2 vào lúc 13 giờ 35 phút chiều hôm qua (16/4). Khoảnh khắc sau khi lâm bồn của Marian Rivera và con trai đã được ông xã của cô - Dingdong Dantes chia sẻ trên trang Instagram cá nhân kèm dòng trạng thái: “Sau khoảng 10 tiếng chuyển dạ, Marian Rivera đã sinh bé trai vào lúc 1:35 chiều. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Chào mừng con đến với thế giới, Jose Sixto G.Dantes IV”.

Bài đăng Dingdong đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Bài đăng của Dingdong Dantes nhận được gần 400.000 lượt thích và rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè cũng như người hâm hộ.

Marian hạnh phúc bên con trai - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh mà Dingdong đăng tải, có thể thấy dù mới trải qua thời khắc vô cùng khó khăn nhưng nhan sắc của Marian Rivera sau khi sinh vẫn rất rạng rỡ khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, chân dung quý tử mới chào đời nhà Dantes cũng trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của hai mẹ con Marian.

Gia đình hạnh phúc của Marian và Dingdong đã có thêm thành viên mới - Ảnh: Internet

Đặc biệt, nhiều người mong rằng cậu bé khi lớn lên sẽ thừa hưởng những nét đẹp của cả bố và mẹ. Trước đó, Zia - con gái đầu lòng của Marian và Dingdong đã từng gây bão vì nhan sắc vô cùng xinh đẹp của một mỹ nhân tương lai. Chính vì vậy, ngoại hình của bé trai thứ 2 nhà Dantes cũng được kỳ vọng khá nhiều.

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