Sau ồn ào bị Lý Tiểu Lộ chỉ trích, Giả Nãi Lượng bán xe sang, chuẩn bị phân chia tài sản hậu ly hôn?

Mới đây, truyền thông bất ngờ tiết lộ Giả Nãi Lượng đã bán đi chiếc xe sang đáng giá 5 triệu NDT (khoảng 20 tỷ VND) của mình khiến nhiều người vô cùng tò mò. Được biết, đây chính là chiếc xe mà Giả Nãi Lượng vô cùng yêu thích, nam diễn viên thường lái xe đi dạo khi có thời gian rảnh.

Sau khi Lý Tiểu Lộ vướng phải scandal ngoại tình với đàn em kém tuổi, hàng loạt tin đồn nữ diễn viên và Giả Nãi Lượng đã ly hôn rồi lại tái hợp liên tục xuất hiện trên các trang báo lớn nhỏ. Tuy nhiên, cặp đôi luôn giữ im lặng khiến nhất cử nhất động của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ trở thành điểm chú ý của công chúng.

Một blogger giải trí đã tiết lộ, nguyên nhân khiến Giả Nãi Lượng đột nhiên bán xế hộp là vì nó nằm trong tài sản hôn nhân, nam diễn viên phải quy đổi sang tiền mặt để dễ dàng phân chia tài sản sau ly hôn.

Chiếc xe hơi Giả Nãi Lượng vô cùng yêu thích - Ảnh: Internet

Trên thực tế, nguồn tin này khiến nhiều người hoang mang bởi trước đó vài ngày, Giả Nãi Lượng đã đón sinh nhật một mình, thậm chí Lý Tiểu Lộ cũng không gửi lời chúc mừng đến nam diễn viên. Đồng thời, những hình ảnh và bài đăng trước đây của cả hai trên Weibo, Lý Tiểu Lộ cũng đã xóa sạch.

Bên cạnh đó, anh trai Lý Tiểu Lộ còn vui vẻ đăng lên mạng xã hội dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Hảo tụ hảo tán” (Đến vui vẻ đi cũng vui vẻ). Nhiều cư dân mạng cho rằng anh trai Lý Tiểu Lộ đang ngầm thông báo việc cô và Giả Nãi Lượng đã “đường ai nấy đi” trong hòa bình.

Người hâm mộ có lẽ đã không thể chờ vào một kết thúc có hậu khác dành cho cặp đôi - Ảnh: Internet

Mặc dù những tin tức trên chỉ mới là tin đồn nhưng nhiều người cho rằng, sau tất cả những nỗ lực hàn gắn suốt hơn 1 năm qua, có vẻ như cặp đôi từng được công chúng yêu mến đã không thể “gương vỡ lại lành”.