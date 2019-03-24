Rộ tin Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ‘gương vỡ lại lành’ sau scandal ngoại tình vì chi tiết này

Sao quốc tế 24/03/2019 10:27

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, lời chia sẻ của Giả Nãi Lượng đã khiến nhiều người chú ý, đồng thời đặt ra nghi vấn nam diễn viên và Lý Tiểu Lộ sắp tái hợp.

Cuối tháng 12/2017, scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ và rapper PGone đã gây chấn động làng giải trí xứ Trung. Bê bối tình ái này khiến cuộc hôn nhân của cô và Giả Nãi Lượng tan vỡ, nhiều tin đồn còn cho rằng cặp đôi đã chính thức ly hôn. Dẫu vậy, cả hai vẫn giữ im lặng trước những thông tin này, Lý Tiểu Lộ tạm dừng mọi hoạt động giải trí còn Giả Nãi Lượng lại tập trung cho sự nghiệp.

Rộ tin Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ‘gương vỡ lại lành’ sau scandal ngoại tình vì chi tiết này - Ảnh 1
Scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ từng khiến nhiều người bàng hoàng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, có nguồn tin cho rằng cả hai sẽ sớm tái hợp vì con gái Điềm Hinh. Cụ thể, trong một chương trình truyền hình nói về cuộc sống hôn nhân, Giả Nãi Lượng với tư cách khách mời đã chia sẻ: "Tôi không cần ai an ủi, tôi ổn và chúng tôi đều ổn. Tôi nhớ con, nhớ gia đình".

Rộ tin Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ‘gương vỡ lại lành’ sau scandal ngoại tình vì chi tiết này - Ảnh 2
Giả Nãi Lượng trong một cuộc phỏng vấn gần đây - Ảnh: Internet

Chính cụm từ “chúng tôi” trong câu nói của Giả Nãi Lượng đã khiến nhiều người cho rằng anh đang ám chỉ mình và Lý Tiểu Lộ. Bên cạnh đó, Lý Tiểu Lộ cũng bất ngờ đổi ảnh nền trang cá nhân Weibo thành hình cưới của hai vợ chồng. Hành động này của nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ và tin rằng cặp đôi sẽ sớm tái hợp trong tương lai.

Rộ tin Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ‘gương vỡ lại lành’ sau scandal ngoại tình vì chi tiết này - Ảnh 3
Lý Tiểu Lộ đổi ảnh nền Weibo thành ảnh cưới - Ảnh: Internet

Trước đó, trên mạng xã hội đã có tin đồn Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ quay về sống chung và đang trong giai đoạn hàn gắn tình cảm.

Trước nghi vấn Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ “gương vỡ lại lành”, dư luận xứ Trung đã có nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều cư dân mạng lên tiếng chỉ trích Lý Tiểu Lộ vì cho rằng cô lợi dụng Giả Nãi Lượng để quay lại làng giải trí, số khác lại cảm thấy đây là một kết thúc tốt đẹp dành cho cặp đôi.

Rộ tin Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ‘gương vỡ lại lành’ sau scandal ngoại tình vì chi tiết này - Ảnh 4
Liệu cặp đôi có thực sự tái hợp? - Ảnh: Internet

Một số bình luận của cư dân mạng:

“Nếu hai vợ chồng họ không tái hợp thì Lý Tiểu Lộ cùng đường rồi, không phải mọi người không tha thứ mà là cô ta vẫn không chịu thừa nhận”

“Hy vọng họ tái hợp, nhưng nếu Lý Tiểu Lộ hết yêu rồi thì chia tay đi thôi”

"Giờ Lý Tiểu Lộ chỉ có thể bám lấy Giả Nãi Lượng mà thôi. Cô cố diễn vai mẹ hiền, vợ đảm đi, chỉ cần Giả Nãi Lượng tuyên bố ly hôn là cô xong đời"

"Giả Nãi Lượng yêu thương Lý Tiểu Lộ nhiều như vậy mà chỉ nhận được lại toàn phản bội, giả dối"

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