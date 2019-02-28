1 năm sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, cuộc sống của Giả Nãi Lượng giờ thay đổi ra sao

Sao quốc tế 28/02/2019 11:17

Sau những sóng gió hôn nhân, cuộc sống của Giả Nãi Lượng hiện tại chỉ còn có công việc và phần nào trở nên bình yên hơn.

Đầu năm 2018, scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ với rapper trẻ PGOne khiến người hâm mộ vô cùng bàng hoàng và tiếc nuối cho cuộc hôn nhân hạnh phúc giữa cô và Giả Nãi Lượng.

1 năm sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, cuộc sống của Giả Nãi Lượng giờ thay đổi ra sao - Ảnh 1
Scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ từng gây chấn động Cbiz - Ảnh: Internet

Sau bê bối tình ái, người ta thấy Lý Tiểu Lộ dần rút khỏi showbiz và “ở ẩn” suốt thời gian dài còn Giả Nãi Lượng lại tất bật trên phim trường. Nếu trước đây, Giả Nãi Lượng là một nghệ sĩ hài hước, thích trêu chọc mọi người thì sau scandal ngoại tình của vợ, nam diễn viên trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết.

Giả Nãi Lượng tìm đến công việc như một cách để quên đi tất cả, anh tập trung đóng phim và dành thời gian cho con gái Điềm Hinh.

1 năm sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, cuộc sống của Giả Nãi Lượng giờ thay đổi ra sao - Ảnh 2
Giả Nãi Lượng dành nhiều thời gian cho con gái nhỏ - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân của Giả Nãi Lượng dần xuất hiện những bài đăng chia sẻ về cuộc sống bình dị thường ngày. Nam diễn viên đăng tải những bức ảnh ở nhà, dường như anh chỉ sống một mình trong ngôi nhà nhỏ và không hề có bóng dáng của người phụ nữ.

1 năm sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, cuộc sống của Giả Nãi Lượng giờ thay đổi ra sao - Ảnh 31 năm sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, cuộc sống của Giả Nãi Lượng giờ thay đổi ra sao - Ảnh 4

1 năm sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, cuộc sống của Giả Nãi Lượng giờ thay đổi ra sao - Ảnh 5
Cuộc sống bình yên hiện tại của Giả Nãi Lượng - Ảnh: Internet

1 năm sau scandal vợ ngoại tình, Giả Nãi Lượng chọn cho mình cách sống tĩnh lặng hơn, tránh những ồn ào thị phi của showbiz. Những khi có thời gian rảnh, anh lại dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cún con và tưới nước cho những chậu hoa mà anh trồng.

1 năm sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, cuộc sống của Giả Nãi Lượng giờ thay đổi ra sao - Ảnh 6

Khi có thời gian, nam diễn viên sẽ chăm cún cưng...

1 năm sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, cuộc sống của Giả Nãi Lượng giờ thay đổi ra sao - Ảnh 7
...hoặc chăm sóc cây cỏ - Ảnh: Internet

Có thể thấy, nam diễn viên đã dần bình tâm sau đổ vỡ hôn nhân, cuộc sống của anh giờ là những chuỗi ngày bình dị. Muốn bận rộn thì đi đóng phim, muốn nghỉ ngơi thì ở nhà chăm sóc cây cỏ, dành thời gian vui đùa bên con gái Điềm Hinh.

Trước những hình ảnh nam diễn viên chia sẻ, người hâm mộ cũng cảm thấy yên lòng hơn và thầm cầu mong anh có cuộc sống thật tốt sau những sóng gió.

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Từ khóa:   Giả Nãi Lượng Lý Tiểu Lộ ngoại tình

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