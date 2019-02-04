Sau tin đồn tái hợp với Lý Tiểu Lộ, Giả Nãi Lượng bị bắt gặp lặng lẽ đi sắm Tết một mình

Sao quốc tế 04/02/2019 11:38

Những hình ảnh mới đây của Giả Nãi Lượng đã khiến nhiều người nghi ngờ về tin đồn nam diễn viên và Lý Tiểu Lộ sắp tái hợp.

Gần đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin cặp đôi Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ đã “gương vỡ lại lành” sau scandal ngoại tình của nữ diễn viên. Thậm chí, cả hai còn cùng nhau đi xem buổi biểu diễn văn nghệ của con gái Điềm Hinh dịp cuối năm. Chính điều này đã khiến người hâm mộ cặp đôi hy vọng họ sẽ sớm hàn gắn tình cảm và quay về bên nhau vì một cái Tết sum vầy, gia đình đoàn viên.

Sau tin đồn tái hợp với Lý Tiểu Lộ, Giả Nãi Lượng bị bắt gặp lặng lẽ đi sắm Tết một mình - Ảnh 1

Sau tin đồn tái hợp với Lý Tiểu Lộ, Giả Nãi Lượng bị bắt gặp lặng lẽ đi sắm Tết một mình - Ảnh 2
Cặp đôi cùng đăng ảnh về buổi biểu diễn văn nghệ của Điềm Hinh - Ảnh: Internet

Đây cũng là lần hiếm hoi cả hai xuất hiện cùng nhau sau scandal ngoại tình trai trẻ của Lý Tiểu Lộ. Trước đó, cặp đôi liên tục thay phiên nhau chăm sóc Điềm Hình.

Tuy nhiên mới đây, người hâm mộ lại bắt gặp hình ảnh Giả Nãi Lượng một mình đi mua sắm quà Tết, bên cạnh anh không hề có bóng dáng của Lý Tiểu Lộ hay bất cứ ai khác. Nhiều người cho rằng cả hai gặp nhau là vì con gái Điềm Hinh chứ vốn dĩ tình cảm đã nguội lạnh, việc tái hợp chỉ là tin đồn.

Sau tin đồn tái hợp với Lý Tiểu Lộ, Giả Nãi Lượng bị bắt gặp lặng lẽ đi sắm Tết một mình - Ảnh 3
Giả Nãi Lượng diện trang phục đơn giản, một mình đi sắm Tết - Ảnh: Internet

Sau tin đồn tái hợp với Lý Tiểu Lộ, Giả Nãi Lượng bị bắt gặp lặng lẽ đi sắm Tết một mình - Ảnh 4Sau tin đồn tái hợp với Lý Tiểu Lộ, Giả Nãi Lượng bị bắt gặp lặng lẽ đi sắm Tết một mình - Ảnh 5

Sau tin đồn tái hợp với Lý Tiểu Lộ, Giả Nãi Lượng bị bắt gặp lặng lẽ đi sắm Tết một mình - Ảnh 6
Nam diễn viên liên tục gọi điện thoại để thảo luận về việc mua quà Tết - Ảnh: Internet

Trước những hình ảnh này, người hâm mộ của cặp đôi lại đứng ngồi không yên và không ngừng đặt câu hỏi liệu cuộc hôn nhân của Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ sẽ đi về đâu.

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Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ‘hẹn hò’ nhau cùng ủng hộ con gái, rộ tin sắp tái hợp

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước thông tin Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ sắp tái hợp thông qua việc cả hai cùng xuất hiện ủng hộ con gái Điềm Hinh tại một buổi biểu diễn.

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Từ khóa:   Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ cặp đôi hoa ngữ

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