Đã ngoại tình còn lớn tiếng chỉ trích Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ bị netizen cho là ‘cáo chín đuôi’

Sao quốc tế 27/03/2019 11:22

Mới đây, Lý Tiểu Lộ đã bị cộng đồng mạng “bóc mẽ” việc dùng nick Weibo đăng bình luận chỉ trích Giả Nãi Lượng khiến nhiều người phẫn nộ.

Gần đây, tin đồn Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ sắp tái hợp bất ngờ lan truyền khắp các trang báo lớn nhỏ xứ Trung. Giữa làn sóng chỉ trích nữ diễn viên thì một bộ phận người hâm mộ lại mong cặp đôi “gương vỡ lại lành” bởi Điềm Hinh vẫn cần một mái ấm trọn vẹn.

Đã ngoại tình còn lớn tiếng chỉ trích Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ bị netizen cho là ‘cáo chín đuôi’ - Ảnh 1
Thông tin cặp đôi tái hợp khiến người hâm mộ thêm hy vọng - Ảnh: Internet

Thế nhưng, khi người hâm mộ dần mở lòng và bao dung với Lý Tiểu Lộ thì cô lại đạp đổ tất cả khi lớn tiếng mắng chửi Giả Nãi Lượng. Cụ thể, một phần mềm theo dõi minh tinh đã cho thấy nữ diễn viên thường xuyên sử dụng nick ảo trên mạng xã hội. Cô dùng tài khoản này để đăng tải những bài viết với nội dung Lý Tiểu Lộ là một người phụ nữ tuyệt vời, nỗ lực và nhẫn nhịn trong thời gian khó khăn để bảo vệ con cái. Vì sợ bị phát hiện nên Lý Tiểu Lộ còn thường xuyên đổi tên tài khoản.

Đã ngoại tình còn lớn tiếng chỉ trích Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ bị netizen cho là ‘cáo chín đuôi’ - Ảnh 2
Bài đăng ám chỉ Giả Nãi Lượng hãm hại Lý Tiểu Lộ - Ảnh: Internet

Trong một bài viết ám chỉ Giả Nãi Lượng ngấm ngầm bày trò hại Lý Tiểu Lộ, một netizen đã để lại bình luận: “Chẳng phải chuyện ăn uống tiêu xài của Lý Tiểu Lộ đều là do Giả Nãi Lượng gánh vác hay sao. Anh ta mà không kiếm tiền thì mẹ con cô biết tiêu pha kiểu gì?”. Ngay lập tức, Lý Tiểu Lộ đã lên tiếng phản bác lại bình luận này của người hâm mộ: “Con mắt nào của anh nhìn thấy cô ấy tiêu xài tiền của Giả Nãi Lượng hả? Anh có nhìn thấy Giả Nãi Lượng cho cô ta cái gì? Tôi chỉ cảm thấy rằng bài chia sẻ kia rất chính xác”.

Bình luận này sau đó đã được xóa bỏ nhưng người hâm mộ của Giả Nãi Lượng đã kịp chụp lại. Điều đáng nói là cư dân mạng phát hiện ra Lý Tiểu Lộ muốn sử dụng nick ảo để bình luận nhưng do nhầm lẫn nên cô đã sử dụng nick chính để “cãi nhau” với netizen.

Đã ngoại tình còn lớn tiếng chỉ trích Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ bị netizen cho là ‘cáo chín đuôi’ - Ảnh 3
Bình luận của Lý Tiểu Lộ đã bị netizen chụp lại - Ảnh: Internet

Nhiều người chỉ trích cô là “cáo chín đuôi”, không biết hối cải lại còn “thâm thù” với Giả Nãi Lượng. Một lần nữa, hình ảnh của Lý Tiểu Lộ trong mắt công chúng trở nên xấu đi.

Một số bình luận của cư dân mạng:

 “Cô ta vẫn căm phẫn Giả Nãi Lượng?”

“Haha, còn định dùng nick ảo để bình luận nhưng không để ý nên đăng bằng nick thật, lòi đuôi rồi nhé!”

“Thế thì đừng bao giờ mơ tưởng về việc nối lại với Giả Nãi Lượng nữa, anh ấy đã quá khổ rồi”

“Tôi phản đối Giả Nãi Lượng bao dung, đưa cô ta về nhà giảng hòa”

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Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, lời chia sẻ của Giả Nãi Lượng đã khiến nhiều người chú ý, đồng thời đặt ra nghi vấn nam diễn viên và Lý Tiểu Lộ sắp tái hợp.

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