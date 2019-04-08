Rộ tin đồn Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã chính thức ly hôn vì động thái bất ngờ này của cả hai

Sao quốc tế 08/04/2019 11:25

Biểu hiện bất thường của Giả Nãi Lượng và chi tiết khác lạ trên Weibo của Lý Tiểu Lộ khiến nhiều người nghi ngờ cặp đôi đã chính thức ly hôn.

Lý Tiểu LộGiả Nãi Lượng từng là cặp vợ chồng được nhiều người yêu mến, thế nhưng hình mẫu gia đình lý tưởng này đã sụp đổ khi scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ với đàn em PGOne bị báo giới phanh phui.

Rộ tin đồn Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã chính thức ly hôn vì động thái bất ngờ này của cả hai - Ảnh 1
Gia đình hạnh phúc trước đây của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ - Ảnh: Internet

Cuộc hôn nhân của họ cũng đổ vỡ từ đây, người ta chỉ còn thấy Giả Nãi Lượng một mình chăm sóc con gái hoặc tất bật trên phim trường, tuyệt nhiên không có hình bóng của Lý Tiểu Lộ.

Gần đây, có nguồn tin cho rằng cặp đôi sắp tái hợp vì con gái Điềm Hinh. Tuy nhiên, trái với mong đợi của người hâm mộ, scandal Lý Tiểu Lộ lớn tiếng đăng bình luận chỉ trích Giả Nãi Lượng đã khiến mối quan hệ giữa nữ diễn viên và Giả Nãi Lượng một lần nữa đứng trên bờ vực thẳm, không thể cứu vãn.

Rộ tin đồn Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã chính thức ly hôn vì động thái bất ngờ này của cả hai - Ảnh 2
Lý Tiểu Lộ bị cộng đồng mạng phát hiện 'thâm thù' với Giả Nãi Lượng - Ảnh: Internet

Mới đây, người hâm mộ đã bắt gặp Giả Nãi Lượng và trợ lý xuất hiện trên phố. Điều đáng chú ý là gương mặt của nam diễn viên có phần nghiêm nghị hơn thường ngày, tâm trạng cũng không thoải mái. Ngay lập tức, hàng loạt các trang tin xứ Trung đều đưa tin về anh với dòng trạng thái: “Giả Nãi Lượng một mình không thể che giấu được nỗi buồn, sự đau khổ”.

Rộ tin đồn Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã chính thức ly hôn vì động thái bất ngờ này của cả hai - Ảnh 3Rộ tin đồn Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã chính thức ly hôn vì động thái bất ngờ này của cả hai - Ảnh 4

Rộ tin đồn Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã chính thức ly hôn vì động thái bất ngờ này của cả hai - Ảnh 5
Những hình ảnh được người hâm mộ chia sẻ trên Weibo - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Lý Tiểu Lộ cũng đã đổi ảnh nền trên Weibo của mình. Được biết, trước đó nữ diễn viên luôn để ảnh cưới của cô và Giả Nãi Lượng. Trước động thái này của cả hai, nhiều người cho rằng cặp đôi đã chính thức ly hôn sau chuỗi ngày cố gắng hàn gắn tình cảm nhưng bất thành.

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