Nhất cử nhất động của Lý Tiểu Lộ sau bê bối ngoại tình vẫn được công chúng đặc biệt quan tâm, tuy nhiên những việc cô làm đều không “vừa mắt” với phần lớn cộng đồng mạng xứ Trung.
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Những ngày vừa qua, việc Lý Tiểu Lộ lớn tiếng đăng bình luận chỉ trích Giả Nãi Lượng ở một bài viết công khai trên Weibo đã khiến netizen “chướng tai gai mắt”. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên không những không hối cải sau scandal ngoại tình mà còn một lòng ôm hận với Giả Nãi Lượng. Điều này đã xóa mờ hình ảnh tốt đẹp cuối cùng của Lý Tiểu Lộ trong mắt công chúng, thậm chí những người ủng hộ cặp đôi tái hợp cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Giữa làn sóng bị chỉ trích mạnh mẽ, Lý Tiểu Lộ bỗng xuất hiện bên cạnh con gái Điềm Hinh, cùng con gái dạo chơi và có những hành động vô cùng ân cần với con. Theo đó, Lý Tiểu Lộ và Điềm Hinh đều diện trang phục màu hồng, cùng nhau đi ăn điểm tâm và đi dạo. Khoảnh khắc cơn gió lớn thổi qua, Lý Tiểu Lộ vội vàng ôm Điềm Hinh vào lòng che chở và chắn gió cho con cũng được ghi lại. Trang QQ cho biết, Lý Tiểu Lộ đã giảm tải phần lớn công việc để có thể ở bên chăm sóc cho con gái nhỏ.
Tuy nhiên, hành động này của Lý Tiểu Lộ lại khiến công chúng cho rằng cô đang "làm màu" và đặt ra câu hỏi: Phải chăng cô đang cố gắng xây dựng hình ảnh người mẹ, người vợ tốt.
Một số bình luận của cư dân mạng:
Cô ta giảm bớt công việc là do chẳng ai thuê đóng phim, sự kiện vì cái vụ đi làm tóc kia, chứ liên quan gì đến chăm sóc, quan tâm đến con gái trưởng thành, phát triển…
Buổi sáng tâm tình không tốt, đọc trúng bài của nữ cặn bã trông thật kinh tởm.
Tôi chán ghét cô ta...
Cái gì mà hình tượng thê lương hiền mẫu! Khi cô vượt quá giới hạn cô có nghĩ đến bản thân mình là một người mẹ hay không…
Có thể thấy, sau những bê bối vừa qua, dư luận đối với Lý Tiểu Lộ ngày càng có cái nhìn khắc nghiệt hơn với những hành động của cô.