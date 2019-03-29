Những ngày vừa qua, việc Lý Tiểu Lộ lớn tiếng đăng bình luận chỉ trích Giả Nãi Lượng ở một bài viết công khai trên Weibo đã khiến netizen “chướng tai gai mắt”. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên không những không hối cải sau scandal ngoại tình mà còn một lòng ôm hận với Giả Nãi Lượng. Điều này đã xóa mờ hình ảnh tốt đẹp cuối cùng của Lý Tiểu Lộ trong mắt công chúng, thậm chí những người ủng hộ cặp đôi tái hợp cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Ảnh chụp lại bình luận chỉ trích Giả Nãi Lượng của Lý Tiểu Lộ - Ảnh: Internet

Giữa làn sóng bị chỉ trích mạnh mẽ, Lý Tiểu Lộ bỗng xuất hiện bên cạnh con gái Điềm Hinh, cùng con gái dạo chơi và có những hành động vô cùng ân cần với con. Theo đó, Lý Tiểu Lộ và Điềm Hinh đều diện trang phục màu hồng, cùng nhau đi ăn điểm tâm và đi dạo. Khoảnh khắc cơn gió lớn thổi qua, Lý Tiểu Lộ vội vàng ôm Điềm Hinh vào lòng che chở và chắn gió cho con cũng được ghi lại. Trang QQ cho biết, Lý Tiểu Lộ đã giảm tải phần lớn công việc để có thể ở bên chăm sóc cho con gái nhỏ.