Sau Trương Đan Phong, làng giải trí Hoa ngữ lại tiếp tục chứng kiến scandal ngoại tình của nam diễn viên “Hoan Lạc Tụng” - Dương Thước.
- Sau ồn ào bị Lý Tiểu Lộ chỉ trích, Giả Nãi Lượng bán xe sang, chuẩn bị phân chia tài sản hậu ly hôn?
- ‘Mỹ nhân Tân Cương’ Mạch Địch Na mang bầu tháng cuối thai kỳ, đã bí mật kết hôn với bạn trai kém tuổi
Những ngày vừa qua, mạng xã hội xứ Trung luôn tràn ngập thông tin về scandal ngoại tình của các ngôi sao trong làng giải trí, nhân vật mới nhất của chuỗi drama này chính là Dương Thước – nam diễn viên nổi tiếng trong “Hoan Lạc Tụng”. Được biết, anh đã có vợ và 2 con, cặp đôi đăng ký kết hôn từ 8 năm trước nhưng mãi đến tháng 9/2018 mới tổ chức hôn lễ.
Tuy nhiên mới đây, đoạn chat được cho là của Dương Thước và một người phụ nữ tên "Tseng" bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội Weibo khiến nhiều người đặt ra nghi vấn nam diễn viên đang ngoại tình. Cụ thể, đoạn chat này cho biết Dương Thước và “tiểu tam” đã ở bên nhau cả đêm, Dương Thước còn gửi cho cô gái này số tiền 10 ngàn NDT (khoảng 35 triệu VNĐ).
Trước những chỉ trích của dư luận, Dương Thước đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn đồng thời thể hiện sự tức giận: “Cho hỏi các người tự biên tự diễn phải không? Tạo tin đồn thì cũng phải biết đường suy nghĩ chứ? Đem mấy hình ảnh đã qua chỉnh sửa rồi từ đó dựng chuyện nói với nhau, không sợ báo ứng à?". Bên cạnh đó, phía nam diễn viên khẳng định sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để làm rõ sự việc.
Tuy nhiên, vừa mới lên tiếng phủ nhận thì Dương Thước đã bị “dập tơi tả” khi bất ngờ xuất hiện bằng chứng mới trong scandal ngoại tình này. Theo đó, cộng đồng mạng tiếp tục chia sẻ một đoạn chat của Dương Thước và “tiểu tứ” vào ngày 18/5/2018. Nội dung tin nhắn ghi lại việc nam tài tử muốn gặp cô tại phòng khách sạn số 1609, chủ phòng là Vương Thông – quản lý của Dương Thước. Nhiều người cho rằng nam diễn viên đã mượn tên quản lý để dễ dàng dẫn “gái lạ” về phòng.
Cô gái được cho là “tiểu tứ” trong đoạn chat này còn gửi nhiều tin nhắn thân mật dành cho Dương Thước. Trong đó có một đoạn cô gái này cho biết mình rất tiếc khi không thể đến tham dự sự kiện có Dương Thước làm nhân vật chính. Netizen xứ Trung đã nhanh chóng tìm lại lịch trình ngày 18/5 của tài tử “Hoan Lạc Tụng” và thật trùng hợp khi thời điểm đó Dương Thước thực sự có hoạt động quảng bá thương hiệu tại Tây An. Đây cũng chính là địa điểm khách sạn nơi cặp đôi hẹn gặp.
Trước loạt bằng chứng này, phía Dương Thước đang giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.