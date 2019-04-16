Sau Trương Đan Phong, làng giải trí Hoa ngữ lại tiếp tục chứng kiến scandal ngoại tình của nam diễn viên “Hoan Lạc Tụng” - Dương Thước.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội xứ Trung luôn tràn ngập thông tin về scandal ngoại tình của các ngôi sao trong làng giải trí, nhân vật mới nhất của chuỗi drama này chính là Dương Thước – nam diễn viên nổi tiếng trong “Hoan Lạc Tụng”. Được biết, anh đã có vợ và 2 con, cặp đôi đăng ký kết hôn từ 8 năm trước nhưng mãi đến tháng 9/2018 mới tổ chức hôn lễ. Dương Thước bên cạnh bà xã của mình - Ảnh: Internet Tuy nhiên mới đây, đoạn chat được cho là của Dương Thước và một người phụ nữ tên "Tseng" bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội Weibo khiến nhiều người đặt ra nghi vấn nam diễn viên đang ngoại tình. Cụ thể, đoạn chat này cho biết Dương Thước và “tiểu tam” đã ở bên nhau cả đêm, Dương Thước còn gửi cho cô gái này số tiền 10 ngàn NDT (khoảng 35 triệu VNĐ).

Đoạn tin nhắn được cho là của Dương Thước và 'tiểu tam' - Ảnh: Internet Trước những chỉ trích của dư luận, Dương Thước đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn đồng thời thể hiện sự tức giận: “Cho hỏi các người tự biên tự diễn phải không? Tạo tin đồn thì cũng phải biết đường suy nghĩ chứ? Đem mấy hình ảnh đã qua chỉnh sửa rồi từ đó dựng chuyện nói với nhau, không sợ báo ứng à?". Bên cạnh đó, phía nam diễn viên khẳng định sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để làm rõ sự việc. Nam diễn viên lập tức phủ nhận tin đồn ngoại tình - Ảnh: Internet Tuy nhiên, vừa mới lên tiếng phủ nhận thì Dương Thước đã bị “dập tơi tả” khi bất ngờ xuất hiện bằng chứng mới trong scandal ngoại tình này. Theo đó, cộng đồng mạng tiếp tục chia sẻ một đoạn chat của Dương Thước và “tiểu tứ” vào ngày 18/5/2018. Nội dung tin nhắn ghi lại việc nam tài tử muốn gặp cô tại phòng khách sạn số 1609, chủ phòng là Vương Thông – quản lý của Dương Thước. Nhiều người cho rằng nam diễn viên đã mượn tên quản lý để dễ dàng dẫn “gái lạ” về phòng.

Tin nhắn của 'tiểu tứ' và Dương Thước - Ảnh: Internet Cô gái được cho là “tiểu tứ” trong đoạn chat này còn gửi nhiều tin nhắn thân mật dành cho Dương Thước. Trong đó có một đoạn cô gái này cho biết mình rất tiếc khi không thể đến tham dự sự kiện có Dương Thước làm nhân vật chính. Netizen xứ Trung đã nhanh chóng tìm lại lịch trình ngày 18/5 của tài tử “Hoan Lạc Tụng” và thật trùng hợp khi thời điểm đó Dương Thước thực sự có hoạt động quảng bá thương hiệu tại Tây An. Đây cũng chính là địa điểm khách sạn nơi cặp đôi hẹn gặp. Ngày 18/5, Dương Thước có hoạt động quảng bá thương hiệu tại Tây An, trùng khớp với thời điểm tin nhắn được gửi và địa điểm khách sạn cả hai hẹn gặp - Ảnh: Internet Trước loạt bằng chứng này, phía Dương Thước đang giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

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