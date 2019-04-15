Vừa mới giảm cân, Lưu Diệc Phi đã vội làm ngay điều này khiến antifan cũng phải ‘câm nín’

Được mệnh danh là một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz nhưng Lưu Diệc Phi lại không ít lần nhận “gạch đá” từ cộng đồng mạng vì nhan sắc lên xuống thất thường do tăng cân.

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi được nhận xét là lên xuống thất thường - Ảnh: Internet

Hình ảnh sau khi giảm cân của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Mới đây, sau khoảng thời gian “ở ẩn”, Lưu Diệc Phi bất ngờ khoe ảnh mặt mộc sau khi giảm cân, lấy lại phong độ nhan sắc trước đây. Cụ thể, nàng “Tiểu Long Nữ” đã chia sẻ hình ảnh tụ tập cùng bạn bè lên trang cá nhân. Qua những hình ảnh đăng tải, nữ diễn viên chỉ mặc trang phục đơn giản và để mặt mộc nhưng lại vô cùng nổi bật. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng Lưu Diệc Phi vẫn sở hữu làn da mịn màng, không tì vết khiến hàng triệu cô gái phải ghen tị.