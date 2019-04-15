Vừa mới giảm cân, Lưu Diệc Phi đã vội làm ngay điều này khiến antifan cũng phải ‘câm nín’

Sao quốc tế 15/04/2019 10:41

Giữa những chỉ trích vóc dáng ngày càng sồ sề, Lưu Diệc Phi đã tích cực giảm cân và lấy lại nhan sắc đỉnh cao khiến ai nấy đều phải ngẩn ngơ.

Được mệnh danh là một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz nhưng Lưu Diệc Phi lại không ít lần nhận “gạch đá” từ cộng đồng mạng vì nhan sắc lên xuống thất thường do tăng cân.

Vừa mới giảm cân, Lưu Diệc Phi đã vội làm ngay điều này khiến antifan cũng phải ‘câm nín’ - Ảnh 1
Nhan sắc của Lưu Diệc Phi được nhận xét là lên xuống thất thường - Ảnh: Internet
Vừa mới giảm cân, Lưu Diệc Phi đã vội làm ngay điều này khiến antifan cũng phải ‘câm nín’ - Ảnh 2
Hình ảnh sau khi giảm cân của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Mới đây, sau khoảng thời gian “ở ẩn”, Lưu Diệc Phi bất ngờ khoe ảnh mặt mộc sau khi giảm cân, lấy lại phong độ nhan sắc trước đây. Cụ thể, nàng “Tiểu Long Nữ” đã chia sẻ hình ảnh tụ tập cùng bạn bè lên trang cá nhân. Qua những hình ảnh đăng tải, nữ diễn viên chỉ mặc trang phục đơn giản và để mặt mộc nhưng lại vô cùng nổi bật. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng Lưu Diệc Phi vẫn sở hữu làn da mịn màng, không tì vết khiến hàng triệu cô gái phải ghen tị.

Vừa mới giảm cân, Lưu Diệc Phi đã vội làm ngay điều này khiến antifan cũng phải ‘câm nín’ - Ảnh 3
Mặt mộc xinh đẹp không tì vết của Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Vừa mới giảm cân, Lưu Diệc Phi đã vội làm ngay điều này khiến antifan cũng phải ‘câm nín’ - Ảnh 4

Loạt ảnh này đã nhận về vô số lời khen từ cộng đồng mạng dành cho nhan sắc xinh đẹp của Lưu Diệc Phi. Nhiều người cho rằng, thời gian đã bỏ quên “Thần tiên tỷ tỷ” khi nhan sắc của cô vẫn trẻ trung như thời "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3" của 10 năm trước.

Vừa mới giảm cân, Lưu Diệc Phi đã vội làm ngay điều này khiến antifan cũng phải ‘câm nín’ - Ảnh 5
Cư dân mạng không ngớt lời khen dành cho 'Thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh: Internet
Vừa mới giảm cân, Lưu Diệc Phi đã vội làm ngay điều này khiến antifan cũng phải ‘câm nín’ - Ảnh 6
Hình ảnh cách đây 10 năm của Lưu Diệc Phi không khác với cô bây giờ là mấy - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lưu Diệc Phi chưa nhận thêm bất kỳ dự án phim ảnh nào và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện giải trí. Theo đó, cô đang dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè và đi du lịch khắp nơi để thả lỏng bản thân giữa những ồn ào thị phi của showbiz.

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi

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