Marian Rivera khoe bụng bầu ‘vượt mặt’ trước ngày lâm bồn: Đẳng cấp nhan sắc nữ thần bất chấp thời gian

Mới đây, cộng đồng mạng đã được một phen “mắt tròn mắt dẹt” trước bộ ảnh của Marian Rivera và ông xã Dingdong Dantes. Vẻ đẹp của mỹ nhân đẹp nhất Philippines khiến ai nấy đều không ngừng xuýt xoa.

Hiện tại, Marian Rivera đang ở những tháng cuối thai kỳ và nữ diễn viên quyết định lựa chọn phương pháp sinh thường như lần đầu. Được biết, thành viên thứ 2 của gia đình Marian Rivera - Dingdong Dantes là một bé trai. Marian vô cùng hạnh phúc khi mang thai lần 2 - Ảnh: Internet Mới đây, mỹ nhân đẹp nhất Philippines đã quyết định ghi lại những hình ảnh đầy ý nghĩa khi mang thai lần 2 cùng ông xã và con gái Zia. Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên tiết lộ: "Ước mơ trở thành mẹ, có một tổ ấm đông đúc và hạnh phúc đang dần dần được thực hiện".

Đối với Marian Rivera, được mang thai và làm mẹ là một điều may mắn giúp cô thêm yêu cuộc sống hơn: "Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, đưa một sự sống đến thế giới này". Tiết lộ về buổi chụp hình, Dingdong Dantes chia sẻ: "Cảm ơn ekip, chúng tôi đã có một buổi chụp hình rất vui". Hậu trường buổi chụp hình - Ảnh: Internet Sau khi bộ ảnh khoe bụng bầu "vượt mặt" của Marian được đăng tải, hầu hết cộng đồng mạng đều dành lời khen cho nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên, đồng thời để lại bình luận chúc cô “mẹ tròn con vuông”.

Gia đình hạnh phúc của Marian Rivera và Dingdong Dantes - Ảnh: Internet Có thể thấy, dù đã ở những tháng cuối thai kỳ nhưng phần bụng của Marian không hề có dấu hiệu bị rạn, nữ diễn viên luôn giữ được vẻ đẹp vô cùng rạng rỡ khiến ai nấy đều phải ghen tỵ. Cùng ngắm loạt ảnh của mẹ bầu đẹp nhất Philippines nhé! Marian đẹp như nữ thần - Ảnh: Internet Vẻ đẹp như tranh vẽ khiến ai nấy đều xuýt xoa - Ảnh: Internet Theo dự kiến, Marian sẽ hạ sinh con trai vào tháng 5 này. Hiện gia đình nữ diễn viên và người hâm mộ đang vô cùng mong chờ sự xuất hiện của cậu bé.

Mỹ nhân đẹp nhất Philippines - Marian Rivera hạnh phúc khi nhận được món quà bất ngờ từ ông xã trước ngày ‘vượt cạn’ Nam diễn viên Dingdong Dantes và người thân đã bí mật tổ chức một bữa tiệc dành tặng Marian Rivera trước ngày cô “lâm bồn” khiến nữ diễn viên vỡ òa trong hạnh phúc.

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