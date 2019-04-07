Lộ hình ảnh Chung Gia Hân vất vả chăm con một mình, chồng vô tâm hay hôn nhân đang trục trặc?

Gần đây có tin đồn cuộc hôn nhân của Chung Gia Hân và chồng đại gia đang gặp vấn đề, nữ diễn viên phải một mình tất bật chăm con khiến người hâm mộ cảm thấy xót xa.
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Năm 2016, mỹ nhân TVB Chung Gia Hân kết hôn với đại gia Jeremy và hạ sinh con gái đầu lòng vào tháng 8 cùng năm, tiểu công chúa được đặt tên là Kelly. Hai năm sau đó, Chung Gia Hân tiếp tục sinh quý tử Anthony. Những tưởng cuộc hôn nhân của cô đã thực sự viên mãn khi có sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ nhưng từ khi các con chào đời, chồng đại gia chưa bao giờ xuất hiện công khai cùng vợ con.
Trong những hình ảnh đời thường mà truyền thông đăng tải, Chung Gia Hân thường phải tự chăm lo cho các con nhỏ. Ngoài ra, dù được tiếng lấy chồng đại gia nhưng nữ diễn viên vẫn phải tất bật tham gia đóng quảng cáo, làm người mẫu đại diện sản phẩm để kiếm tiền nuôi con.
Mới đây, phóng viên lại bắt gặp Chung Gia Hân một mình đưa con trai bảy tháng tuổi từ Canada trở về Hồng Kông. Chuyến bay dài khiến nữ diễn viên lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng cô vẫn một tay tự chăm con, tự xếp hành lý. Những hình ảnh này đã khiến nhiều người cảm thấy xót thương cho cô và đặt ra câu hỏi: Ông xã Jeremy của cô thực sự vô tâm với vợ con hay hôn nhân của cô đã đổ vỡ?
Trên thực tế, việc Chung Gia Hân một mình chăm con không phải là chuyện “ngày một ngày hai”. Bởi lẽ, Jeremy từng bị cộng đồng người hâm mộ Chung Gia Hân chỉ trích vì thái độ lạnh nhạt với vợ con. Suốt nhiều năm kết hôn, phải hiếm hoi lắm phóng viên mới một lần bắt gặp Jeremy đưa vợ về Hồng Kông.
Hiện tại, người hâm mộ càng thêm lo lắng cho cuộc hôn nhân của mỹ nhân “Bằng Chứng Thép”. Họ lo sợ rằng Chung Gia Hân đang phải gắng gượng chịu đựng một mối quan hệ tình cảm “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt?”.