Lộ hình ảnh Chung Gia Hân vất vả chăm con một mình, chồng vô tâm hay hôn nhân đang trục trặc?

Năm 2016, mỹ nhân TVB Chung Gia Hân kết hôn với đại gia Jeremy và hạ sinh con gái đầu lòng vào tháng 8 cùng năm, tiểu công chúa được đặt tên là Kelly. Hai năm sau đó, Chung Gia Hân tiếp tục sinh quý tử Anthony. Những tưởng cuộc hôn nhân của cô đã thực sự viên mãn khi có sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ nhưng từ khi các con chào đời, chồng đại gia chưa bao giờ xuất hiện công khai cùng vợ con.

Cặp đôi kết hôn từ năm 2016 và có với nhau 2 người con - Ảnh: Internet

Trong những hình ảnh đời thường mà truyền thông đăng tải, Chung Gia Hân thường phải tự chăm lo cho các con nhỏ. Ngoài ra, dù được tiếng lấy chồng đại gia nhưng nữ diễn viên vẫn phải tất bật tham gia đóng quảng cáo, làm người mẫu đại diện sản phẩm để kiếm tiền nuôi con.