Rò rỉ ảnh cận mặt quý tử nhà Marian Rivera và Dingdong Dantes: Nét đẹp hoàn hảo của một ‘soái ca’ tương lai

Đúng như dự đoán của người hâm mộ, con trai mới chào đời của mỹ nhân đẹp nhất Philippines Marian Rivera thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ và sở hữu nhan sắc được nhận xét là cực phẩm.

Ngày 16/4 vừa qua, Marian Rivera đã thuận lợi hạ sinh con trai thứ 2 trong sự vỡ òa hạnh phúc của cả gia đình. Khoảnh khắc thiêng liêng này đã được Dingdong Dantes đăng tải ngay trên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: “Sau khoảng 10 tiếng chuyển dạ, Marian Rivera đã sinh bé trai vào lúc 1:35 chiều. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Chào mừng con đến với thế giới, Jose Sixto G.Dantes IV”.

Hình ảnh được nam diễn viên Dingdong Dantes đăng tải - Ảnh: Internet

Sau khi cậu bé chào đời, người hâm mộ vô cùng tò mò về nhan sắc của quý tử nhà Dingdong. Trước đây, cô con gái đầu lòng của mỹ nhân đẹp nhất Philippines – Zia đã từng khiến cộng đồng mạng ngẩn ngơ vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp và đáng yêu.

Thiên thần nhỏ Zia vô cùng đáng yêu xinh xắn - Ảnh: Internet

Mới đây, bức ảnh cận mặt con trai của Marian Rivera và Dingdong Dantes bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội đã lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Qua hình ảnh được đăng tải có thể dễ dàng nhận thấy những đường nét trên gương mặt của cậu bé đều được thừa hưởng từ bố mẹ.

Mọi đường nét trên khuôn mặt cậu bé đều được nhận xét là hoàn hảo - Ảnh: Internet

Chân dung của cậu bé sau khi được tiết lộ đã “gây bão” mạng xã hội, người hâm mộ dự đoán quý tử nhà Dingdong sẽ sớm trở thành “cực phẩm soái ca” trong tương lai nhờ những đường nét hoàn hảo này.

Marian Rivera - mỹ nhân đẹp nhất Philippines hạ sinh quý tử: Hình ảnh sau khi lâm bồn gây sốt cộng đồng mạng Chiều 16/4, Marian Rivera đã hạ sinh quý tử thuận lợi trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Ông xã của nữ diễn viên - Dingdong Dantes đã nhanh chóng chia sẻ khoảnh khắc này lên trang cá nhân.

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