Tích cực hoạt động từ thiện nhưng bị cho ‘làm màu’, Phạm Băng Băng chính thức đáp trả trên trang cá nhân

Sao quốc tế 25/05/2019 16:36

Liên tục gặp vấn đề sức khỏe trong chuyến đi thiện nguyện tại Tây Tạng, Phạm Băng Băng bị cho đang cố tình “làm màu” để xây dựng lại hình ảnh sau scandal trốn thuế nghìn tỷ.

Suốt một năm qua, Phạm Băng Băng tạm dừng các hoạt động nghệ thuật và tập trung kinh doanh vì scandal trốn thuế. Cũng trong khoảng thời gian “ở ẩn” này, nữ diễn viên liên tục tham gia các hoạt động từ thiện.

Tích cực hoạt động từ thiện nhưng bị cho ‘làm màu’, Phạm Băng Băng chính thức đáp trả trên trang cá nhân - Ảnh 1
Phạm Băng Băng dành nhiều thời gian để làm từ thiện - Ảnh: Internet

Trong chuyến đi thiện nguyện tại Tây Tạng, vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên nữ diễn viên đã ốm liệt giường, thậm chí phải truyền dịch và thở oxy. Tuy nhiên, khi những hình ảnh này được đăng tải, netizen xứ Trung đã không ngừng mỉa mai và cho rằng Phạm Băng Băng đang “làm màu” để “tẩy trắng” scandal trốn thuế.

Tích cực hoạt động từ thiện nhưng bị cho ‘làm màu’, Phạm Băng Băng chính thức đáp trả trên trang cá nhân - Ảnh 2
Cộng đồng mạng cho rằng nữ diễn viên đang lợi dụng việc làm từ thiện để “tẩy trắng” bản thân - Ảnh: Internet

Giữa những ồn ào không hay này, Phạm Băng Băng cuối cùng cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân: "So với những tranh cãi, chửi mắng, sinh mệnh và sức khỏe của các bé quan trọng hơn nhiều".

Bên cạnh đó, người đẹp “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” còn cho rằng tu hành không nhất thiết phải đến chùa mà xuất phát ở tâm hồn hướng thiện và hành động nhân văn.

Tích cực hoạt động từ thiện nhưng bị cho ‘làm màu’, Phạm Băng Băng chính thức đáp trả trên trang cá nhân - Ảnh 3
Việc cứu giúp những người gặp khó khăn đối với Phạm Băng Băng là điều cấp bách - Ảnh: Internet

Có thể nói, những thị phi showbiz đối với Phạm Băng Băng giờ đây chẳng đáng để bận tâm. Được biết trong suốt 10 năm qua, “Quỹ trái tim Ali" của Phạm Băng Băng đã hoạt động vô cùng tích cực, nhờ đó mà hàng trăm em nhỏ mắc bệnh tim đã được cứu sống.

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