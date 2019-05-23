Quách Tử Hào đã chính thức lên tiếng về việc phản bội người yêu Karen để chạy theo Á hậu Hong Kong - Đặng Trác Ân.

Quách Tử Hào sinh năm 1991, anh từng tham gia một số bộ phim như “Đội điều tra liêm chính”, “Tìm lại chính mình”... Là một trong những mỹ nam của TVB nhưng sự nghiệp của anh không quá nổi bật, kèm theo đó là đời tư tai tiếng với nhiều scandal. Quách Tử Hào (phải) trong một vai diễn - Ảnh: Internet Mới đây, thông tin Quách Tử Hào lừa dối bạn gái Karen để lén lút hẹn hò cùng người đẹp Đặng Trác Ân bất ngờ xuất hiện trên một trang tin giải trí xứ Trung. Được biết, cả hai nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia một show truyền hình. Theo đó, nam diễn viên đã bị bạn gái Karen phát hiện và chia tay.

Thông tin Quách Tử Hào lừa dối bạn gái Karen xuất hiện trên các trang báo - Ảnh: Internet Trên trang cá nhân, Karen còn đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng được cho là ám chỉ bạn trai Quách Tử Hào: "Có những người luôn nói yêu bạn rất nhiều, nhưng chỉ một giây sau họ sẽ dùng vô số lý do để bào chữa cho những sai lầm của mình và bảo vệ bản thân họ". Karen trách móc Quách Tử Hào trên trang cá nhân - Ảnh: Internet Tuy nhiên khi trả lời phỏng vấn của báo chí, Quách Tử Hào phủ nhận việc phản bội bạn gái: "Tôi đã chia tay Karen từ đầu năm nay, chỉ là không chia sẻ thông tin với báo chí vì Karen không phải người trong giới giải trí. Đó cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, nên tôi quyết định không chia sẻ với bất cứ ai khác. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tuy nhiên, tôi mong các bạn cho chúng tôi không gian riêng tư. Có rất nhiều chuyện xảy ra gần đây".

Quách Tử Hào phủ nhận việc phản bội bạn gái - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, mỹ nam TVB còn cho biết anh và Đặng Trác Ân bắt đầu quen biết từ show truyền hình Liza’s Online và dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, Tử Hào khẳng định Trác Ân không phải “tiểu tam” phá vỡ mối quan hệ của anh và người cũ: "Việc chia tay hoàn toàn không liên quan tới Trác Ân. Hiện tại chúng tôi cũng chỉ đang tìm hiểu nhau thôi".

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