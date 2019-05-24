Lộ ảnh quá khứ, ‘Mỹ nữ Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba khiến nhiều người bất ngờ trước nhan sắc thật

Cộng đồng mạng xứ Trung đang lan truyền những bức ảnh thuở còn đi học của Địch Lệ Nhiệt Ba và không ngừng trầm trồ về nhan sắc quá khứ của cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những mỹ nhân hàng đầu của Cbiz, cô sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo cùng đôi chân dài miên man. Tuy nhiên, không ít lần người đẹp bị nghi ngờ đụng “dao kéo” để cải thiện nhan sắc. Địch Lệ Nhiệt Ba đang là ngôi sao hạng A của Cbiz - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, hình ảnh trước và sau khi chỉnh sửa của Địch Lệ Nhiệt Ba tại các sự kiện giải trí từng khiến nhiều người thất vọng. Cụ thể khi xuất hiện tại đêm tiệc tạp chí Vogue gần đây, nữ diễn viên đã để lộ gương mặt cứng đơ, da chảy xệ và già nua.

Sự khác biệt nhan sắc trước và sau khi chỉnh ảnh của nữ diễn viên - Ảnh: Internet Mới đây, nhan sắc của nàng “Mỹ nữ Tân Cương” lại tiếp tục trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội khi loạt ảnh quá khứ của cô được một blogger đăng tải. Theo đó, bộ ảnh này được chụp từ thời Địch Lệ Nhiệt Ba còn đi học, chưa bước chân vào làng giải trí.

Địch Lệ Nhiệt Ba thuở còn đi học - Ảnh: Internet Dù để mặt mộc nhưng 'Mỹ nữ Tân Cương' vẫn rất xinh đẹp - Ảnh: Internet Đường nét trên gương mặt cô vô cùng hoàn hảo - Ảnh: Internet Qua loạt ảnh được chia sẻ, có thể dễ dàng nhận thấy Địch Lệ Nhiệt Ba để mặt mộc, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Dù ảnh chụp không được rõ nét nhưng những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cô chẳng mấy khác biệt so với hiện tại. Ngay khi những bức ảnh này được lan truyền trên mạng, netizen xứ Trung đã dành nhiều lời khen “có cánh” cho nhan sắc của cô. Địch Lệ Nhiệt Ba đã chứng minh cô sở hữu vẻ đẹp tự nhiên - Ảnh: Internet Loạt ảnh thuở xưa cũ này của Địch Lệ Nhiệt Ba đã chứng minh cô không hề đụng chạm dao kéo và xứng đáng với danh xưng “Nữ thần Cbiz”.

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