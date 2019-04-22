Không chỉ gây thất vọng về ngoại hình, Địch Lệ Nhiệt Ba còn bị netizen ‘ném đá’ vì phát ngôn gây tranh cãi

Sao quốc tế 22/04/2019 16:49

Xuất hiện tại một sự kiện lớn với vai trò MC, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội vì phát ngôn gây tranh cãi của cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba đang là một trong những tiểu hoa đán 9X nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay. Chính vì vậy, nhất cử nhất động của cô rất dễ trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

Mới đây, khi đảm nhận vai trò MC tại đêm tiệc do tạp chí Vogue tổ chức ở Thượng Hải, nhan sắc và phát ngôn của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận về vô số ý kiến trái chiều. Không chỉ gây thất vọng với gương mặt có phần già nua, cứng đờ thiếu tự nhiên trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa, mỹ nhân Tân Cương còn bị chê trách vì phát ngôn của mình.

Không chỉ gây thất vọng về ngoại hình, Địch Lệ Nhiệt Ba còn bị netizen ‘ném đá’ vì phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 1
Nhan sắc khác biệt của Địch Lệ Nhiệt Ba trước và sau khi chỉnh sửa ảnh - Ảnh: Internet

Cụ thể, Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là có phần tự cao tự đại khi hùng hồn tuyên bố: "Để có thể lên trang bìa Vogue Me thì đều là những người trẻ vô cùng ưu tú. Chính vì vậy năm ngoái tôi cũng lên trang bìa Vogue Me rồi". Bên cạnh đó, biểu cảm nhún vai và gương mặt của cô sau câu nói này cũng khiến nhiều người khó chịu.

Không chỉ gây thất vọng về ngoại hình, Địch Lệ Nhiệt Ba còn bị netizen ‘ném đá’ vì phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 2
Lời phát biểu và thái độ của mỹ nhân Tân Cương không được lòng nhiều người - Ảnh: Internet

Phát ngôn này của Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Đa phần cư dân mạng đều lên tiếng chỉ trích người đẹp:

"Dựa vào danh hiệu Thị Hậu mà không ai công nhận nên cô mới hống hách như vậy sao?".

"Đích thị là gương mặt cô ta muốn thể hiện khi cầm trên tay chiếc cúp Thị Hậu kia rồi".

"Thật khoa trương, tự cao tự đại".

"Angela Baby lên bìa Vogue của Mỹ hẳn hoi mà còn không như vậy!".

"Đáng ra cần nói vị kim chủ chống lưng cho cô mới là người ưu tú chứ".

Tuy nhiên, người hâm mộ Địch Lệ Nhiệt Ba lại cho rằng nữ diễn viên chỉ nói đùa chứ không hề có ý tỏ ra ngạo mạn.

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ dáng gầy gò, da mặt lão hóa khi không photoshop

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ dáng gầy gò, da mặt lão hóa khi không photoshop

Tại sự kiện mới, hình ảnh chưa chỉnh sửa của Địch Lệ Nhiệt Ba cho thấy nữ diễn viên bị sụt cân và có dấu hiệu lão hóa ở tuổi 27.

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