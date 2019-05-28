Cận cảnh đám cưới đẹp như mơ của mỹ nam ‘Cung Tâm Kế’ và bạn gái 5 năm

Tiêu Chính Nam sinh năm 1977, là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong. Anh được nhiều khán giả yêu thích qua các bộ phim như “Cung Tâm Kế”, “Quái Hiệp Nhất Chi Mai”, “Đại Thái Giám”, “Giải Mã Nhân Tâm 2”… Trong khi đó, Huỳnh Thúy Như là nữ diễn viên xinh đẹp được biết đến qua các vai diễn trong "Trạng Sư Đại Náo", "Con Rối Hào Môn", "Mái Ấm Gia Đình 2"...

Tiêu Chính Nam và Huỳnh Thúy Như - Ảnh: Internet

Cặp đôi bắt đầu nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia dự án điện ảnh "Sư Nãi Madam" năm 2014. Cả hai đều khá kín tiếng trong chuyện đời tư, ít khi công khai thể hiện tình cảm trước công chúng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng báo chí vẫn bắt gặp Tiêu Chính Nam và Huỳnh Thúy Như đi du lịch cùng nhau.