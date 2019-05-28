Cận cảnh đám cưới đẹp như mơ của mỹ nam ‘Cung Tâm Kế’ và bạn gái 5 năm

Sau nhiều năm hẹn hò, cặp đôi Tiêu Chính Nam - Huỳnh Thúy Như đã tổ chức đám cưới cổ tích tại Bali (Indonesia).
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Tiêu Chính Nam sinh năm 1977, là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong. Anh được nhiều khán giả yêu thích qua các bộ phim như “Cung Tâm Kế”, “Quái Hiệp Nhất Chi Mai”, “Đại Thái Giám”, “Giải Mã Nhân Tâm 2”… Trong khi đó, Huỳnh Thúy Như là nữ diễn viên xinh đẹp được biết đến qua các vai diễn trong "Trạng Sư Đại Náo", "Con Rối Hào Môn", "Mái Ấm Gia Đình 2"...
Cặp đôi bắt đầu nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia dự án điện ảnh "Sư Nãi Madam" năm 2014. Cả hai đều khá kín tiếng trong chuyện đời tư, ít khi công khai thể hiện tình cảm trước công chúng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng báo chí vẫn bắt gặp Tiêu Chính Nam và Huỳnh Thúy Như đi du lịch cùng nhau.
Sau 5 năm hẹn hò, cặp đôi mỹ nam “Cung Tâm Kế” và nữ diễn viên “Mái Ấm Gia Đình” đã tổ chức đám cưới cổ tích tại Bali (Indonesia). Theo đó, toàn bộ thông tin về hôn lễ của cả hai được giữ kín và chỉ có hai bên gia đình, bạn bè thân thiết tham dự.
Tuy nhiên mới đây, một số trang tin giải trí lớn của Hong Kong đã đăng tải loạt ảnh siêu lãng mạn của cặp đôi trong đám cưới và ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Được biết, cả hai đã đăng ký kết hôn từ năm 2018 nhưng mãi cho tới tận bây giờ mới có thể tổ chức hôn lễ vì lịch trình bận rộn.