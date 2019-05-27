Lưu Khải Uy vừa chia sẻ về con gái, netizen xứ Trung liền chỉ trích Dương Mịch ‘không xứng làm mẹ’

Sao quốc tế 27/05/2019 11:50

Mới đây, Lưu Khải Uy đã có những chia sẻ về con gái nhỏ Tiểu Gạo Nếp và ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người.

Từ sau khi ly hôn Dương Mịch, Lưu Khải Uy giảm tải phần lớn công việc để dành thời gian chăm sóc Tiểu Gạo Nếp. Theo đó, nam diễn viên luôn quan tâm đến cảm nhận của con gái và điều này đã khiến anh phải cân nhắc trong việc lựa chọn vai diễn.

Lưu Khải Uy vừa chia sẻ về con gái, netizen xứ Trung liền chỉ trích Dương Mịch ‘không xứng làm mẹ’ - Ảnh 1
Lưu Khải Uy dành nhiều thời gian chăm sóc con gái nhỏ - Ảnh: Internet

Trả lời phỏng vấn trên trang QQ, Lưu Khải Uy cho biết: “Sau khi có con gái rồi, tôi không muốn đóng vai ác nữa. Bởi vì lúc nhỏ khi con bé nhìn thấy bố đóng vai kẻ xấu liền khóc oà lên. Tôi thật không muốn để con gái phải trải qua những chuyện như vậy”.

Bên cạnh đó, Lưu Khải Uy còn chia sẻ thời gian gần đây anh đang trở lại với công việc nên khá bận rộn. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết anh luôn tự đặt ra quy định mỗi tháng phải về Hong Kong thăm con ít nhất 1 lần.

Lưu Khải Uy vừa chia sẻ về con gái, netizen xứ Trung liền chỉ trích Dương Mịch ‘không xứng làm mẹ’ - Ảnh 2
Lưu Khải Uy quyết định không nhận vai ác vì con gái - Ảnh: Internet

Có thể thấy vì con gái mà Lưu Khải Uy đã phải thay đổi bản thân lẫn công việc để không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của Tiểu Gạo Nếp.

Trước những chia sẻ này của Lưu Khải Uy, netizen xứ Trung đồng loạt dành lời khen ngợi cho anh và không ngừng chỉ trích Dương Mịch vì bỏ bê con cái.

Lưu Khải Uy vừa chia sẻ về con gái, netizen xứ Trung liền chỉ trích Dương Mịch ‘không xứng làm mẹ’ - Ảnh 3
Cộng đồng mạng xứ Trung gọi Lưu Khải Uy là người cha ấm áp – Ảnh: Internet

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

“Dù gì Lưu Khải Uy cũng đã thể hiện mình là 1 người cha tốt, vậy còn Dương Mịch, cô ta đã làm tròn trách nhiệm hay chưa?”.

“Tiểu Gạo Nếp thiếu vắng đi tình cảm của mẹ lâu như vậy, cô vì sự nghiệp mà con cái cũng không cần hay sao?”.

“Dương Mịch không xứng đáng với Lưu Khải Uy”.

“Người đàn ông tốt, tiếc rằng lấy nhầm vợ, cô ta không làm tròn bổn phận của người đã có chồng, có gia đình”.

Lưu Khải Uy vừa chia sẻ về con gái, netizen xứ Trung liền chỉ trích Dương Mịch ‘không xứng làm mẹ’ - Ảnh 4
Dương Mịch rất ít về thăm con vì lịch trình bận rộn - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên Dương Mịch bị “ném đá” vì chạy theo sự nghiệp mà bỏ bê con gái nhỏ. Trước đó, cô từng bị chỉ trích vì bận rộn trên phim trường mà ngay cả lễ Tết cũng không về thăm con.

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Từ khóa:   Lưu Khải Uy netizen xứ Trung Dương Mịch

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