Để lộ chi tiết này trên phim trường, Đường Yên bị nghi đang mang thai con đầu lòng

Từ sau khi kết hôn, Đường Yên và La Tấn rất ít chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với truyền thông. Chính vì vậy, những thông tin liên quan đến cặp đôi luôn khiến người hâm mộ quan tâm.

Gần đây, các trang tin xứ Trung liên tục đăng tải thông tin Đường Yên đang mang thai con đầu lòng. Thậm chí, báo giới còn bắt gặp cặp đôi cùng bố của Đường Yên đến bệnh viện phụ sản để kiểm tra.

Cặp đôi cùng nhau đến bệnh viện phụ sản để kiểm tra sức khỏe - Ảnh: Internet

Mới đây, hình ảnh của Đường Yên trên phim trường “Yến Vân Đài” tiếp tục gây chú ý khi cô để lộ vòng bụng khá lớn. Qua những hình ảnh được ghi lại, Đường Yên mặc trang phục cổ trang khá dày nhưng phần eo lại nhô cao bất thường. Trong một vài khoảnh khắc, nhiều người còn nhận thấy gương mặt của nữ diễn viên tròn trịa hơn trước.