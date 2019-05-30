Để lộ chi tiết này trên phim trường, Đường Yên bị nghi đang mang thai con đầu lòng

Sao quốc tế 30/05/2019 10:03

Thời gian gần đây, thông tin cặp đôi La Tấn - Đường Yên sắp đón con đầu lòng đang lan truyền "chóng mặt" trên các trang mạng xã hội xứ Trung.

Từ sau khi kết hôn, Đường YênLa Tấn rất ít chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với truyền thông. Chính vì vậy, những thông tin liên quan đến cặp đôi luôn khiến người hâm mộ quan tâm.

Để lộ chi tiết này trên phim trường, Đường Yên bị nghi đang mang thai con đầu lòng - Ảnh 1

Người hâm mộ đang mong chờ 'tin vui' từ cả hai - Ảnh: Internet

Gần đây, các trang tin xứ Trung liên tục đăng tải thông tin Đường Yên đang mang thai con đầu lòng. Thậm chí, báo giới còn bắt gặp cặp đôi cùng bố của Đường Yên đến bệnh viện phụ sản để kiểm tra.

Để lộ chi tiết này trên phim trường, Đường Yên bị nghi đang mang thai con đầu lòng - Ảnh 2
Cặp đôi cùng nhau đến bệnh viện phụ sản để kiểm tra sức khỏe - Ảnh: Internet

Mới đây, hình ảnh của Đường Yên trên phim trường “Yến Vân Đài” tiếp tục gây chú ý khi cô để lộ vòng bụng khá lớn. Qua những hình ảnh được ghi lại, Đường Yên mặc trang phục cổ trang khá dày nhưng phần eo lại nhô cao bất thường. Trong một vài khoảnh khắc, nhiều người còn nhận thấy gương mặt của nữ diễn viên tròn trịa hơn trước.

Để lộ chi tiết này trên phim trường, Đường Yên bị nghi đang mang thai con đầu lòng - Ảnh 3
Đường Yên để lộ vòng 2 lớn trên phim trường - Ảnh: Internet

Vốn nổi tiếng là người đẹp sở hữu thân hình thon gọn cùng chiều cao 1m72, Đường Yên khiến nhiều người bất ngờ khi để lộ dấu hiệu tăng cân. Với những chi tiết đáng ngờ này, nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang mang thai con đầu lòng. Bên cạnh đó, một số người cho rằng việc Đường Yên chấp nhận đóng phim trong giai đoạn mang thai vì “Yến Vân Đài” đã được ký hợp đồng từ trước khi cưới.

Để lộ chi tiết này trên phim trường, Đường Yên bị nghi đang mang thai con đầu lòng - Ảnh 4

Trước đó, nàng 'Mặc Sênh' cũng từng để lộ vòng 2 khác lạ trong một buổi chụp hình quảng cáo - Ảnh: Internet

Người hâm mộ của cặp đôi đang vô cùng mong chờ Đường Yên và La Tấn sớm công bố “tin vui” đến công chúng.

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Từ sau khi kết hôn với La Tấn, Đường Yên liên tục vướng phải những tin đồn về việc mang thai do mặc trang phục rộng.

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