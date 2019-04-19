‘Thiên vương’ Quách Phú Thành hạnh phúc đón chào con thứ 2, giới tính của đứa trẻ khiến nhiều người bất ngờ

Sao quốc tế 19/04/2019 16:36

Hôm qua (18/4), siêu mẫu Phương Viện đã thuận lợi hạ sinh tiểu công chúa thứ 2. Nhiều người vô cùng bất ngờ về giới tính của đứa trẻ vì trước đó đã có nguồn tin cho biết bà xã Quách Phú Thành mang bầu bé trai.

Năm 2017, Quách Phú Thành và người đẹp kém 22 tuổi Phương Viện tuyên bố kết hôn sau 2 năm hẹn hò. Dù khoảng cách tuổi tác khác biệt nhưng cả hai vô cùng hạnh phúc, Quách Phú Thành cũng được tiếng yêu chiều bà xã. Tháng 9/2017, cặp đôi đón con gái đầu lòng Chant.

‘Thiên vương’ Quách Phú Thành hạnh phúc đón chào con thứ 2, giới tính của đứa trẻ khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1
Quách Phú Thành và bà xã Phương Viện - Ảnh: Internet

Tháng 12/2018, Quách Phú Thành xác nhận bà xã Phương Viện đang mang bầu con thứ hai. Thời điểm đó, nhiều nguồn tin đều khẳng định cô mang bầu bé trai, đồng thời cho biết nam diễn viên vô cùng mong chờ được chào đón quý tử.

Sau nhiều tháng mong chờ, tối hôm qua (18/4), Quách Phú Thành bất ngờ thông báo bà xã Phương Viện đã hạ sinh con gái thứ 2: “Hôm nay là ngày đặc biệt vui mừng với chúng tôi. Tôi muốn thông báo tôi đã lại làm cha, con gái mới chào đời. Vợ tôi quả thật rất vất vả, gia đình thế là đã có 4 người. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người”.

‘Thiên vương’ Quách Phú Thành hạnh phúc đón chào con thứ 2, giới tính của đứa trẻ khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2

Bài đăng của Quách Phú Thành - Ảnh: Internet

‘Thiên vương’ Quách Phú Thành hạnh phúc đón chào con thứ 2, giới tính của đứa trẻ khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3
Hình ảnh cả gia đình hạnh phúc nắm tay nhau - Ảnh: Internet

Tiết lộ với truyền thông, đại diện của nam diễn viên cho biết tiểu công chúa mới chào đời nhà họ Quách có làn da trắng hồng và rất đáng yêu: “Công chúa nhỏ chưa được đặt tên. Gia đình đang gọi vui bé là Quách Nhị Bảo. 18/4 cũng là ngày kỷ niệm lễ cưới của Quách Phú Thành và Phương Viện. Đối với gia đình, đây là tin song hỷ lâm môn”.

Được biết, hai mẹ con Phương Viện đều khỏe mạnh, Quách Phú Thành vô cùng hạnh phúc khi mục tiêu có 2 con trong vòng 3 năm của anh đã thành sự thật.

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