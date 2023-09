Làng giải trí Hoa ngữ những ngày vừa qua luôn phải đối mặt với những tin đồn ngoại tình, một trong số đó phải kể đến scandal của Á hậu Hong Kong Huỳnh Tâm Dĩnh và tài tử Hứa Chí An. Đoạn clip ghi lại cảnh cặp đôi âu yếm trên xe taxi sau khi bị phát tán đã khiến nhiều người sững sờ bởi ai nấy đều tin tưởng vào tình yêu Hứa Chí An dành cho bà xã Trịnh Tú Văn. Trong khi đó, Huỳnh Tâm Dĩnh cũng đang hẹn hò với nam diễn viên TVB Mã Quốc Minh. Dù đã có người thương nhưng cả hai vẫn lén lút hẹn hò.

Mặc dù Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh đã lên tiếng thừa nhận hành vi sai trái của mình nhưng netizen xứ Trung vẫn vô cùng phẫn nộ và không thể tha thứ cho cặp đôi “gian phu dâm phụ” này. Scandal ngoại tình này không chỉ khiến hình ảnh của Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh sụp đổ trong mắt công chúng mà còn khiến sự nghiệp của cả hai tụt dốc.

Giữa tâm bão chỉ trích của người hâm mộ, Hứa Chí An đã tổ chức họp báo thừa nhận hành vi phản bội vợ và cầu mong sự tha thứ từ công chúng. Ngay sau đó, quản lý của Huỳnh Tâm Dĩnh cũng đã thay cô lên tiếng xin lỗi truyền thông, bạn bè và Mã Quốc Minh.

Mới đây, TVB đã quyết định “đóng băng” mọi hoạt động của Huỳnh Tâm Dĩnh. Cụ thể, những bộ phim có sự góp mặt của cô như "The Offliners", “Thiết Thám" đều sẽ bị ngừng quay và hoãn chiếu. Bên cạnh đó, dự án được trông đợi nhất năm "Bằng chứng thép phần 4" do Huỳnh Tâm Dĩnh đóng chính cũng có nguy cơ bị xếp xó.

Những bộ phim có sự tham gia của Huỳnh Tâm Dĩnh đều bị xếp xó - Ảnh: Internet

Về phần Hứa Chí An, công ty quản lý đã chính thức đình chỉ mọi hoạt động của nam diễn viên. Bên cạnh đó, quản lý của Hứa Chí An cũng cho biết đây chính là hình phạt mà công ty dành cho anh, đồng thời bày tỏ mong muốn Trịnh Tú Văn sẽ cho Hứa Chí An một cơ hội.

Hứa Chí An buộc phải dừng mọi hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet

Trước những biện pháp cứng rắn này của công ty chủ quản, netizen xứ Trung đang vô cùng hả hê vì cả hai đều phải nhận sự trừng phạt thích đáng bởi hành động sai trái của mình. Tuy nhiên hiện tại, người hâm mộ vô cùng lo lắng cho Trịnh Tú Văn khi cô bất ngờ thay đổi ảnh đại diện trang cá nhân thành một màu đen. Được biết, Trịnh Tú Văn vừa trải qua chứng trầm cảm và giờ đây nữ diễn viên lại phải đón nhận cú sốc bị phụ bạc bởi người cô tin tưởng nhất.