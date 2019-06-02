Dân mạng điên đảo vì nụ cười thiên thần của quý tử nhà 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera

Sao quốc tế 02/06/2019 15:01

Hình ảnh mới nhất của cậu con trai Sixto nhà Marian Rivera và Dingdong Dantes đang thu hút sự chú ý của nhiều người vì quá đáng yêu.

Từ khi chào đời, quý tử nhà Marian Rivera và Dingdong Dantes đã sớm nổi tiếng và được kỳ vọng sẽ trở thành một mỹ nam trong tương lai. Sixto được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ, nhan sắc không hề thua kém người chị Zia của mình.

Dân mạng điên đảo vì nụ cười thiên thần của quý tử nhà 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera - Ảnh 1
Khoảnh khắc 2 chị em Zia và Sixto chụp ảnh cùng nhau - Ảnh: Internet

Mới đây, loạt ảnh chụp gia đình Marian Rivera vui vẻ ăn trưa cùng bạn bè được chia sẻ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Dân mạng điên đảo vì nụ cười thiên thần của quý tử nhà 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera - Ảnh 2

Dân mạng điên đảo vì nụ cười thiên thần của quý tử nhà 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera - Ảnh 3
Gia đình hạnh phúc của Marian Rivera và Dingdong Dantes - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh đăng tải, Marian hạnh phúc đứng cạnh ông xã Dingdong, trên tay cô là cậu con trai út Sixto. Trong khi đó, cô công chúa Zia lại ngồi trong lòng của vị khách nữ.

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất chính là nụ cười của quý tử nhà “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines”. Theo đó, đây là hình ảnh ghi lại nụ cười đầu tiên của Sixto trước ống kính máy ảnh. Dingdong Dantes cũng tỏ ra vô cùng thích thú trước khoảnh khắc này của con trai, anh hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: “Các bạn có thể phát hiện ra người vui vẻ nhất ở đây là ai không?”.

Dân mạng điên đảo vì nụ cười thiên thần của quý tử nhà 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera - Ảnh 4
Nụ cười đáng yêu của Sixto gây chú ý - Ảnh: Internet
Dân mạng điên đảo vì nụ cười thiên thần của quý tử nhà 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera - Ảnh 5
Cậu bé thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ - Ảnh: Internet

Ngày 16/4/2019, Marian Rivera thuận lợi hạ sinh quý tử thứ 2 trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả gia đình. Hiện tại, cậu bé đã được hơn 1 tháng tuổi và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Tan chảy trước khoảnh khắc siêu đáng yêu của 2 thiên thần nhỏ nhà 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera

Tan chảy trước khoảnh khắc siêu đáng yêu của 2 thiên thần nhỏ nhà 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera

Mới đây, Marian Rivera đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh của hai con Zia - Sixto và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

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