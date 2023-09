Mẹ bầu An Dĩ Hiên khoe vẻ đẹp rạng ngời trong bộ ảnh chụp tại Phú Quốc nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Nữ diễn viên An Dĩ Hiên kết hôn cùng tỷ phú Trần Vinh Luyện vào năm 2017. Tháng 3/2019, cặp đôi chính thức thông báo “tin vui” đến người hâm mộ. Từ sau khi công bố tin mang thai, An Dĩ Hiên tạm dừng các hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, cô dành thời gian cùng ông xã đi du lịch và an tâm dưỡng thai.

An Dĩ Hiên và chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện - Ảnh: Internet

Mới đây, sau chuyến đi du lịch Phú Quốc cùng ông xã hồi đầu tháng 5, An Dĩ Hiên đã khoe loạt hình chụp nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới trên Weibo. Nữ diễn viên xinh đẹp nghẹn ngào chia sẻ: "Ngày 5/6/2017, tôi khoác lên mình chiếc váy cưới kết hôn ở Hawaii, ngày này hai năm sau chúng tôi có được món quà tuyệt vời nhất từ Chúa. Tất cả đều là sự sắp đặt hoàn hảo nhất. Mừng kỉ niệm 2 năm ngày cưới".