Mẹ bầu An Dĩ Hiên khoe vẻ đẹp rạng ngời trong bộ ảnh chụp tại Phú Quốc nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Dù đang mang thai ở những tháng cuối thai kỳ nhưng An Dĩ Hiên vẫn vô cùng xinh đẹp và gợi cảm trong loạt ảnh mới nhất.
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Nữ diễn viên An Dĩ Hiên kết hôn cùng tỷ phú Trần Vinh Luyện vào năm 2017. Tháng 3/2019, cặp đôi chính thức thông báo “tin vui” đến người hâm mộ. Từ sau khi công bố tin mang thai, An Dĩ Hiên tạm dừng các hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, cô dành thời gian cùng ông xã đi du lịch và an tâm dưỡng thai.
Mới đây, sau chuyến đi du lịch Phú Quốc cùng ông xã hồi đầu tháng 5, An Dĩ Hiên đã khoe loạt hình chụp nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới trên Weibo. Nữ diễn viên xinh đẹp nghẹn ngào chia sẻ: "Ngày 5/6/2017, tôi khoác lên mình chiếc váy cưới kết hôn ở Hawaii, ngày này hai năm sau chúng tôi có được món quà tuyệt vời nhất từ Chúa. Tất cả đều là sự sắp đặt hoàn hảo nhất. Mừng kỉ niệm 2 năm ngày cưới".
Bên cạnh đó, An Dĩ Hiên còn hài hước cho biết đây là lần đầu tiên cô không cần phải nín thở, hóp bụng để có một bức ảnh đẹp. Chính việc làm mẹ đã mang lại điều kỳ diệu này và giúp cô trân trọng cuộc sống hơn.
Được biết, An Dĩ Hiên đang ở tháng thứ 8 thai kỳ và làng giải trí Hoa ngữ sẽ tiếp tục chào đón thêm một “Heo vàng” nữa trong năm nay. Bên cạnh đó, cặp đôi dự định đặt tên thân mật cho con là Lục Lục và quyết giữ bí mật giới tính của con.
Trong khoảng thời gian mang thai, An Dĩ Hiên từng chia sẻ rằng ông xã luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc mỗi ngày nên cô mới có thể yên tâm dưỡng thai. Cặp đôi hiện đang vô cùng mong chờ đến ngày thiên thần nhỏ chào đời.