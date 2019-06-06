Mẹ bầu An Dĩ Hiên khoe vẻ đẹp rạng ngời trong bộ ảnh chụp tại Phú Quốc nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Sao quốc tế 06/06/2019 14:39

Dù đang mang thai ở những tháng cuối thai kỳ nhưng An Dĩ Hiên vẫn vô cùng xinh đẹp và gợi cảm trong loạt ảnh mới nhất.

Nữ diễn viên An Dĩ Hiên kết hôn cùng tỷ phú Trần Vinh Luyện vào năm 2017. Tháng 3/2019, cặp đôi chính thức thông báo “tin vui” đến người hâm mộ. Từ sau khi công bố tin mang thai, An Dĩ Hiên tạm dừng các hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, cô dành thời gian cùng ông xã đi du lịch và an tâm dưỡng thai.

An Dĩ Hiên và chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện
An Dĩ Hiên và chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện - Ảnh: Internet

Mới đây, sau chuyến đi du lịch Phú Quốc cùng ông xã hồi đầu tháng 5, An Dĩ Hiên đã khoe loạt hình chụp nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới trên Weibo. Nữ diễn viên xinh đẹp nghẹn ngào chia sẻ: "Ngày 5/6/2017, tôi khoác lên mình chiếc váy cưới kết hôn ở Hawaii, ngày này hai năm sau chúng tôi có được món quà tuyệt vời nhất từ Chúa. Tất cả đều là sự sắp đặt hoàn hảo nhất. Mừng kỉ niệm 2 năm ngày cưới".

An Dĩ Hiên và chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện
Sau 2 năm kết hôn, cặp đôi chuẩn bị đón con đầu lòng - Ảnh: Internet
An Dĩ Hiên và chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện
An Dĩ Hiên được ông xã vô cùng yêu thương, cưng chiều - Ảnh: Internet

An Dĩ Hiên và chồng tỷ phú Trần Vinh LuyệnAn Dĩ Hiên và chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện

An Dĩ Hiên và chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện
Cả hai được nhận xét vô cùng đẹp đôi - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, An Dĩ Hiên còn hài hước cho biết đây là lần đầu tiên cô không cần phải nín thở, hóp bụng để có một bức ảnh đẹp. Chính việc làm mẹ đã mang lại điều kỳ diệu này và giúp cô trân trọng cuộc sống hơn.

An Dĩ Hiên và chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện
An Dĩ Hiên hạnh phúc khi được làm mẹ ở tuổi 39 - Ảnh: Internet
An Dĩ Hiên và chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện
Dù đang mang thai, nữ diễn viên vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung - Ảnh: Internet

An Dĩ Hiên và chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện

Được biết, An Dĩ Hiên đang ở tháng thứ 8 thai kỳ và làng giải trí Hoa ngữ sẽ tiếp tục chào đón thêm một “Heo vàng” nữa trong năm nay. Bên cạnh đó, cặp đôi dự định đặt tên thân mật cho con là Lục Lục và quyết giữ bí mật giới tính của con.

An Dĩ Hiên và chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện
An Dĩ Hiên cho biết cô không tăng quá nhiều cân khi mang thai nên vóc dáng vẫn khá thon gọn - Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian mang thai, An Dĩ Hiên từng chia sẻ rằng ông xã luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc mỗi ngày nên cô mới có thể yên tâm dưỡng thai. Cặp đôi hiện đang vô cùng mong chờ đến ngày thiên thần nhỏ chào đời.

Lần đầu xuất hiện sau tin mang thai, An Dĩ Hiên khiến ai nấy đều ngẩn ngơ vì quá gợi cảm dù bụng bầu 'vượt mặt'

Lần đầu xuất hiện sau tin mang thai, An Dĩ Hiên khiến ai nấy đều ngẩn ngơ vì quá gợi cảm dù bụng bầu 'vượt mặt'

Xuất hiện tại một sự kiện quảng cáo, An Dĩ Hiên khiến nhiều người ngẩn ngơ vì vẻ đẹp gợi cảm của cô ở tuổi 39.

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Từ khóa:   An Dĩ Hiên tỷ phú Trần Vinh Luyện

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