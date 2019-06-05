Tái xuất sau sinh, ‘Mỹ nhân đẹp nhất Philippines’ khoe vẻ đẹp gợi cảm bất chấp thời gian

Bộ ảnh mới nhất của Marian Rivera trên mạng xã hội đang khiến người hâm mộ bấn loạn vì quá xinh đẹp và gợi cảm.

Suốt nhiều năm qua, Marian Rivera chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng với danh xưng "Mỹ nhân đẹp nhất Philippines”. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp khiến nhiều người phải thầm ghen tỵ.

Vẻ đẹp của Marian Rivera có thể chinh phục cả những trái tim ‘khó tính’ nhất - Ảnh: Internet

Sau khi sinh con thứ 2, Marian Rivera đã tích cực giảm cân và thực hiện một bộ ảnh gửi đến người hâm mộ. Xuất hiện trong những hình ảnh mới nhất, nhan sắc của cô được nhận xét là ngày càng mặn mà và quyến rũ. Có thể nói, gương mặt thiên thần của Marian Rivera đã bị thời gian lãng quên.

Nhiều người hâm mộ hy vọng sẽ sớm thấy cô trở lại với nghệ thuật qua những vai diễn trong các bộ phim truyền hình.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi sinh con thứ 2, người đẹp đã nhanh chóng lấy lại vẻ rạng ngời vốn có của mình – Ảnh: Internet

Nhan sắc không đối thủ của 'bà mẹ 2 con' - Ảnh: Internet

Cận cảnh nhan sắc ‘nữ thần’ của Marian Rivera – Ảnh: Internet

Hiện tại, cuộc sống của cô và ông xã Dingdong Dantes đang vô cùng hạnh phúc và ngày càng trở nên viên mãn khi có sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ Zia và Sixto. Cả hai nhóc tỳ nhà Marian Rivera đều được kỳ vọng sẽ trở thành mỹ nam, mỹ nữ trong tương lai.

Dân mạng điên đảo vì nụ cười thiên thần của quý tử nhà 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera Hình ảnh mới nhất của cậu con trai Sixto nhà Marian Rivera và Dingdong Dantes đang thu hút sự chú ý của nhiều người vì quá đáng yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-xuat-sau-sinh-my-nhan-dep-nhat-philippines-khoe-ve-dep-goi-cam-bat-chap-thoi-gian-327165.html