Lần đầu xuất hiện sau tin mang thai, An Dĩ Hiên khiến ai nấy đều ngẩn ngơ vì quá gợi cảm dù bụng bầu 'vượt mặt'

Xuất hiện tại một sự kiện quảng cáo, An Dĩ Hiên khiến nhiều người ngẩn ngơ vì vẻ đẹp gợi cảm của cô ở tuổi 39.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, cô xuất thân trong một gia đình danh giá tại Đài Loan và bắt đầu con đường nghệ thuật từ năm 20 tuổi. Nhờ sở hữu nhan sắc ngọt ngào và khả năng diễn xuất tự nhiên, An Dĩ Hiên nhanh chóng trở thành gương mặt được khán giả yêu mến qua hàng loạt bộ phim như: “Những ngã rẽ cuộc đời”, “Đấu ngư”, “Tiên kiếm kỳ hiệp truyện”, “Tuyết sơn phi hồ”… Sau khi tham gia diễn xuất trong “Ỷ thiên đồ long ký bản 2009”, tên tuổi của cô càng được nhiều người biết đến. An Dĩ Hiên rất được khán giả truyền hình yêu mến - Ảnh: Internet Năm 2017, cô tổ chức lễ cưới với tỷ phú Trần Vinh Luyện - Chủ tịch tập đoàn bất động sản Đức Tấn và sòng bài tại Macau. Sau 2 năm kết hôn, tháng 3 vừa qua, An Dĩ Hiên đã thông báo “tin vui” đến người hâm mộ, vợ chồng cô chuẩn bị đón con đầu lòng.

An Dĩ Hiên hạnh phúc bên cạnh ông xã - Ảnh: Internet Sau khi công bố tin mang thai, An Dĩ Hiên hạn chế xuất hiện trước công chúng, thay vào đó cô chỉ ở nhà để dưỡng thai. Mới đây, nữ diễn viên lần đầu xuất hiện tại một sự kiện quảng cáo ở Đài Loan và nhận được nhiều lời khen về nhan sắc từ công chúng. Được biết, dù đã mang thai ở tháng thứ 6 nhưng An Dĩ Hiên không tăng cân quá nhiều, cô vẫn rất thon thả và gợi cảm. Bản thân nữ diễn viên cũng thừa nhận rằng cô chỉ tăng 3kg kể từ khi mang thai và dường như chỉ có phần bụng là nhô lên.

Dù đang mang thai nhưng An Dĩ Hiên vẫn vô cùng xinh đẹp - Ảnh: Internet Tại sự kiện này, An Dĩ Hiên từ chối trả lời những câu hỏi về giới tính của con đầu lòng, cô chỉ tiết lộ thời gian dự sinh sẽ vào khoảng giữa tháng 7. Theo đó, nữ diễn viên đang giảm dần công việc để dành thời gian cho gia đình. Nữ diễn viên không tăng cân quá nhiều nên vóc dáng khá thon thả - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, An Dĩ Hiên còn chia sẻ rằng việc mang thai ở tuổi 39 là điều không hề dễ dàng nhưng cô cảm thấy rất may mắn khi luôn có ông xã bên cạnh động viên và chia sẻ với vợ. Hiện tại, thai kỳ của cô rất ổn định, cả mẹ và bé đều khỏe mạnh.

Vụ Trương Đan Phong ngoại tình: ‘Tiểu tam’ được nam chính bao che, thoải mái tụ tập cùng hội bạn Mới đây, hình ảnh Tất Oánh chụp ảnh vui vẻ cùng hội bạn giữa ồn ào ngoại tình với Trương Đan Phong khiến netizen xứ Trung vô cùng phẫn nộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-dau-xuat-hien-sau-tin-mang-thai-an-di-hien-khien-ai-nay-deu-ngan-ngo-vi-qua-goi-cam-du-bung-bau-vuot-mat-322971.html