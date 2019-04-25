Vụ Trương Đan Phong ngoại tình: ‘Tiểu tam’ được nam chính bao che, thoải mái tụ tập cùng hội bạn

Sao quốc tế 25/04/2019 11:36

Mới đây, hình ảnh Tất Oánh chụp ảnh vui vẻ cùng hội bạn giữa ồn ào ngoại tình với Trương Đan Phong khiến netizen xứ Trung vô cùng phẫn nộ.

Scandal ngoại tình gây chấn động Cbiz giữa sao nam "Hoa Thiên Cốt" Trương Đan Phong và quản lý Tất Oánh vẫn đang thu hút sự chú ý của công chúng. Cách đây không lâu, Trương Đan Phong đã chính thức phủ nhận việc ngoại tình, đồng thời sử dụng chiêu thức cũ “sa thải bồ nhí” để làm dịu dư luận. Theo đó, Trương Đan Phong thay đổi phần liên lạc trên Weibo từ Tất Oánh thành studio Trương Đan Phong.

Vụ Trương Đan Phong ngoại tình: ‘Tiểu tam’ được nam chính bao che, thoải mái tụ tập cùng hội bạn - Ảnh 1
Trương Đan Phong phản bội Hồng Hần ngoại tình với trợ lý - Ảnh: Internet

Mặc dù đã cố gắng “tẩy trắng” nhưng cặp đôi ngoại tình Trương Đan Phong và Tất Oánh vẫn phải chịu sự chỉ trích nặng nề của cộng đồng mạng.

Vụ Trương Đan Phong ngoại tình: ‘Tiểu tam’ được nam chính bao che, thoải mái tụ tập cùng hội bạn - Ảnh 2
Trương Đan Phong đã đổi trợ lý - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên Triệu Nhu Yên bất ngờ chia sẻ ảnh chụp đoàn phim sau khi đóng máy lên trang cá nhân, điều đáng nói là netizen đã nhanh chóng phát hiện ra Tất Oánh xuất hiện trong bức ảnh này. Cô đứng ở vị trí trung tâm và rất thoải mái tạo dáng, vui vẻ làm hành động thả tim cùng nụ cười tươi rói.

Vụ Trương Đan Phong ngoại tình: ‘Tiểu tam’ được nam chính bao che, thoải mái tụ tập cùng hội bạn - Ảnh 3

Vụ Trương Đan Phong ngoại tình: ‘Tiểu tam’ được nam chính bao che, thoải mái tụ tập cùng hội bạn - Ảnh 4
Hình ảnh 'tiểu tam' Tất Oánh tươi cười vui vẻ giữa scandal ngoại tình khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh: Internet

Ngay khi bức ảnh này được chia sẻ, cộng đồng mạng đã để lại hàng trăm bình luận thể hiện sự phẫn nộ:

"Xem tiểu tam nhà người ta kìa, mặt dày còn đứng ở vị trí trung tâm".

"Bộ phim này vẫn được quay sao? Tạo miếng cơm manh áo cho cặp tra nam tiện nữ mà không thấy áy náy à?".

"Bộ phim cần phải đổi tên thành 'Kẻ thứ ba dũng cảm không sợ hãi' mới phải".

"Xem ra Trương Đan Phong vẫn trọn tình trọn nghĩa với mụ tiểu tam này nhỉ, thương cho Hồng Hân".

"Được cả đôi mặt dày, không thể nói được nữa".

Giữa làn sóng chỉ trích này, Triệu Nhu Yên đã phải xóa tấm ảnh này trên Weibo của mình.

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Phủ nhận ngoại tình không xong, Trương Đan Phong giở chiêu sa thải bồ nhí một lần nữa

Mặc dù đã cố gắng phủ nhận chuyện ngoại tình với trợ lý Tất Oánh nhưng Trương Đan Phong vẫn vấp phải làn sóng tẩy chay của cộng đồng mạng.

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