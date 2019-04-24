‘Ngũ A Ca thị phi’ của Cbiz lộ ảnh ‘bắt cá 2 tay’, qua đêm với một người tại khách sạn

Chàng “Ngũ A Ca” trong “Hậu cung Như Ý Truyện” – Khuất Sở Tiêu tiếp tục khiến công chúng ngán ngẩm vì đời tư đầy bê bối.

Khuất Sở Tiêu sinh năm 1994 và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim “Bạn của tôi Trần Bạch Lộ tiểu thư” năm 2016. Sau khi vào vai “Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ” trong “Hậu cung Như Ý Truyện”, anh được khán giả chú ý và gây được dấu ấn mạnh với tác phẩm bom tấn “Lưu Lượng Địa Cầu”. Khuất Sở Tiêu trong 'Hậu cung Như Ý Truyện' - Ảnh: Internet Được xem là nam diễn viên triển vọng của showbiz Hoa ngữ nhưng đời tư của Khuất Sở Tiêu vô cùng phức tạp. Anh liên tục vướng vào scandal miệt thị người đồng tính, tỏ thái độ khó chịu với người hâm mộ cùng hàng loạt các bê bối tình cảm khác.

Nam diễn viên có đời tư vô cùng bê bối - Ảnh: Internet Mới đây, paparazzi đã tóm gọn khoảnh khắc nam diễn viên qua lại cùng 2 cô gái lạ mặt chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Được biết, sau khi từ sân bay trở về nhà riêng, Khuất Sở Tiêu đã hẹn hò cùng 2 cô gái khác nhau. Một người qua đêm với nam diễn viên tại khách sạn, người khác được anh dẫn về nhà riêng. Khuất Sở Tiêu xuất hiện tại sân bay - Ảnh: Internet Qua những hình ảnh được ghi lại, Khuất Sở Tiêu xuất hiện tại sân bay Hồng Kiều (Thượng Hải) sau đó cùng một cô gái mặc đồ thể thao trắng, tóc mái bằng đến một khách sạn và qua đêm tại đây. Ngày hôm sau, nam diễn viên lại bị bắt gặp đi cùng 1 cô gái tóc vàng, mái dài, áo kẻ caro trở về nhà riêng và cặp đôi bên nhau suốt 3 tiếng đồng hồ.

Khuất Sở Tiêu cùng 1 cô gái lạ mặt đến khách sạn - Ảnh: Internet Hôm sau, anh lại hẹn hò cùng một cô gái khác tại nhà riêng - Ảnh: Internet Với những bằng chứng này, netizen xứ Trung không ngừng chỉ trích Khuất Sở Tiêu là một kẻ trăng hoa, chuyên “bắt cá 2 tay”. Hiện phóng viên đang liên lạc với phía đại diện của nam diễn viên nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào về vụ việc.

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