‘Ngũ A Ca thị phi’ của Cbiz lộ ảnh ‘bắt cá 2 tay’, qua đêm với một người tại khách sạn

Sao quốc tế 24/04/2019 11:27

Chàng “Ngũ A Ca” trong “Hậu cung Như Ý Truyện” – Khuất Sở Tiêu tiếp tục khiến công chúng ngán ngẩm vì đời tư đầy bê bối.

Khuất Sở Tiêu sinh năm 1994 và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim “Bạn của tôi Trần Bạch Lộ tiểu thư” năm 2016. Sau khi vào vai “Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ” trong “Hậu cung Như Ý Truyện”, anh được khán giả chú ý và gây được dấu ấn mạnh với tác phẩm bom tấn “Lưu Lượng Địa Cầu”.

‘Ngũ A Ca thị phi’ của Cbiz lộ ảnh ‘bắt cá 2 tay’, qua đêm với một người tại khách sạn - Ảnh 1
Khuất Sở Tiêu trong 'Hậu cung Như Ý Truyện' - Ảnh: Internet

Được xem là nam diễn viên triển vọng của showbiz Hoa ngữ nhưng đời tư của Khuất Sở Tiêu vô cùng phức tạp. Anh liên tục vướng vào scandal miệt thị người đồng tính, tỏ thái độ khó chịu với người hâm mộ cùng hàng loạt các bê bối tình cảm khác.

‘Ngũ A Ca thị phi’ của Cbiz lộ ảnh ‘bắt cá 2 tay’, qua đêm với một người tại khách sạn - Ảnh 2
Nam diễn viên có đời tư vô cùng bê bối - Ảnh: Internet

Mới đây, paparazzi đã tóm gọn khoảnh khắc nam diễn viên qua lại cùng 2 cô gái lạ mặt chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Được biết, sau khi từ sân bay trở về nhà riêng, Khuất Sở Tiêu đã hẹn hò cùng 2 cô gái khác nhau. Một người qua đêm với nam diễn viên tại khách sạn, người khác được anh dẫn về nhà riêng.

‘Ngũ A Ca thị phi’ của Cbiz lộ ảnh ‘bắt cá 2 tay’, qua đêm với một người tại khách sạn - Ảnh 3
Khuất Sở Tiêu xuất hiện tại sân bay - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được ghi lại, Khuất Sở Tiêu xuất hiện tại sân bay Hồng Kiều (Thượng Hải) sau đó cùng một cô gái mặc đồ thể thao trắng, tóc mái bằng đến một khách sạn và qua đêm tại đây. Ngày hôm sau, nam diễn viên lại bị bắt gặp đi cùng 1 cô gái tóc vàng, mái dài, áo kẻ caro trở về nhà riêng và cặp đôi bên nhau suốt 3 tiếng đồng hồ.

‘Ngũ A Ca thị phi’ của Cbiz lộ ảnh ‘bắt cá 2 tay’, qua đêm với một người tại khách sạn - Ảnh 4
Khuất Sở Tiêu cùng 1 cô gái lạ mặt đến khách sạn - Ảnh: Internet

‘Ngũ A Ca thị phi’ của Cbiz lộ ảnh ‘bắt cá 2 tay’, qua đêm với một người tại khách sạn - Ảnh 5

‘Ngũ A Ca thị phi’ của Cbiz lộ ảnh ‘bắt cá 2 tay’, qua đêm với một người tại khách sạn - Ảnh 6
Hôm sau, anh lại hẹn hò cùng một cô gái khác tại nhà riêng - Ảnh: Internet

‘Ngũ A Ca thị phi’ của Cbiz lộ ảnh ‘bắt cá 2 tay’, qua đêm với một người tại khách sạn - Ảnh 7‘Ngũ A Ca thị phi’ của Cbiz lộ ảnh ‘bắt cá 2 tay’, qua đêm với một người tại khách sạn - Ảnh 8

Với những bằng chứng này, netizen xứ Trung không ngừng chỉ trích Khuất Sở Tiêu là một kẻ trăng hoa, chuyên “bắt cá 2 tay”. Hiện phóng viên đang liên lạc với phía đại diện của nam diễn viên nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào về vụ việc.

Mất tất cả sau scandal ngoại tình gây chấn động Cbiz: Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh nhốt mình trong nhà, không ngừng khóc lóc

Mất tất cả sau scandal ngoại tình gây chấn động Cbiz: Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh nhốt mình trong nhà, không ngừng khóc lóc

Từ sau khi bị phanh phui vụ ngoại tình với Hứa Chí An, Huỳnh Tâm Dĩnh liên tục bị chỉ trích là “hồ ly tinh” phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, thậm chí cộng đồng mạng còn mỉa mai gọi cô là “Á hậu lẳng lơ nhất Hong Kong”.

Xem thêm
Từ khóa:   Khuất Sở Tiêu

TIN LIÊN QUAN

Mất tất cả sau scandal ngoại tình gây chấn động Cbiz: Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh nhốt mình trong nhà, không ngừng khóc lóc

Mất tất cả sau scandal ngoại tình gây chấn động Cbiz: Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh nhốt mình trong nhà, không ngừng khóc lóc

Loạt ảnh lúc nhỏ của sao Hoa ngữ được fan phục chế

Loạt ảnh lúc nhỏ của sao Hoa ngữ được fan phục chế

“Nữ thần mặt mộc” Vương Lệ Khôn: Quá khứ tiểu tam trả giá bằng cái lắc đầu chê bai của mẹ chồng tương lai

“Nữ thần mặt mộc” Vương Lệ Khôn: Quá khứ tiểu tam trả giá bằng cái lắc đầu chê bai của mẹ chồng tương lai

Gây sốc với gương mặt biến dạng trên show, Angela Baby tái xuất thảm đỏ với hình ảnh như thế nào?

Gây sốc với gương mặt biến dạng trên show, Angela Baby tái xuất thảm đỏ với hình ảnh như thế nào?

Đau lòng khi biết nguyên nhân thực sự khiến Trịnh Tú Văn không muốn sinh con: Cô ấy hy sinh quá nhiều cho Hứa Chí An

Đau lòng khi biết nguyên nhân thực sự khiến Trịnh Tú Văn không muốn sinh con: Cô ấy hy sinh quá nhiều cho Hứa Chí An

Không chỉ gây thất vọng về ngoại hình, Địch Lệ Nhiệt Ba còn bị netizen ‘ném đá’ vì phát ngôn gây tranh cãi

Không chỉ gây thất vọng về ngoại hình, Địch Lệ Nhiệt Ba còn bị netizen ‘ném đá’ vì phát ngôn gây tranh cãi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 47 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới