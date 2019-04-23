Đau lòng khi biết nguyên nhân thực sự khiến Trịnh Tú Văn không muốn sinh con: Cô ấy hy sinh quá nhiều cho Hứa Chí An

Sao quốc tế 23/04/2019 10:52

Dù bị phản bội, niềm tin tan vỡ nhưng Trịnh Tú Văn – người phụ nữ yêu Hứa Chí An bằng tất cả sự bao dung vẫn chọn cách tha thứ, dẫu trái tim có chằng chịt những vết thương.

28 năm bên nhau nếm đủ ngọt bùi cay đắng, khoảng thời gian đủ dài khiến người ta tin rằng chẳng gì có thể chia cắt được tình yêu của Hứa Chí AnTrịnh Tú Văn. Thế nhưng cuối cùng tất cả đều sụp đổ khi Hứa Chí An phản bội lời thề năm xưa, anh chọn cách đau đớn nhất để làm tổn thương người phụ nữ anh từng yêu thương hết mực.

Đau lòng khi biết nguyên nhân thực sự khiến Trịnh Tú Văn không muốn sinh con: Cô ấy hy sinh quá nhiều cho Hứa Chí An - Ảnh 1
Hứa Chí An ngoại tình với Huỳnh Tâm Dĩnh - Ảnh: Internet

Sau khi bị phanh phui scandal ngoại tình với Huỳnh Tâm Dĩnh, Hứa Chí An đã ngay lập tức mở họp báo, xin lỗi truyền thông và cầu mong sự tha thứ. Dẫu vậy, cộng đồng mạng vẫn vô cùng phẫn nộ, không ngừng chỉ trích nam diễn viên và “tiểu tam” kia.

Đau lòng khi biết nguyên nhân thực sự khiến Trịnh Tú Văn không muốn sinh con: Cô ấy hy sinh quá nhiều cho Hứa Chí An - Ảnh 2
Nam diễn viên mở họp báo cúi đầu nhận lỗi - Ảnh: Internet

Ngay khi cả thế giới đều lên án Hứa Chí An như một kẻ phụ bạc thì Trịnh Tú Văn - người đáng thương nhất trong câu chuyện này lại chọn cách tha thứ mà không một lời oán trách. Nữ ca sĩ chấp nhận tiếp tục chung sống cùng Hứa Chí An và xem tất cả như một bài học hôn nhân dành cho cô và anh.

Đau lòng khi biết nguyên nhân thực sự khiến Trịnh Tú Văn không muốn sinh con: Cô ấy hy sinh quá nhiều cho Hứa Chí An - Ảnh 3
Tâm thư Trịnh Tú Văn gửi đến Hứa Chí An - Ảnh: Internet

Mới đây, trong chương trình “Thiếu niên khả kỳ”, khi học trò hỏi: “Nếu không làm nghệ sỹ, cô sẽ làm nghề gì vậy?, Trịnh Tú Văn đã trả lời rằng: “Đương nhiên là bà chủ của gia đình, có thể về nhà ở cùng con” kèm theo đó là biểu hiện thể hiện rõ sự tiếc nuối.

Trước đây, Trịnh Tú Văn từng chia sẻ rằng vì cô quá yêu Hứa Chí An nên sợ có con lại không chăm sóc tốt được cho chồng, sợ rằng nam diễn viên sẽ thiếu đi sự quan tâm và lo lắng. Đây chính là nguyên nhân khiến cô quyết định không sinh con dù đã kết hôn.

Đau lòng khi biết nguyên nhân thực sự khiến Trịnh Tú Văn không muốn sinh con: Cô ấy hy sinh quá nhiều cho Hứa Chí An - Ảnh 4
Cô không muốn sinh con vì nghĩ đến Hứa Chí An - Ảnh: Internet

Thế nhưng dù có hy sinh thế nào thì cuối cùng cô vẫn chỉ nhận lấy sự phản bội từ người đàn ông của mình. Khi nhớ lại những lời chia sẻ này của Trịnh Tú Văn, người hâm mộ chỉ có thể thở dài: “Cô ấy hy sinh quá nhiều cho Hứa Chí An”.

Đau lòng khi biết nguyên nhân thực sự khiến Trịnh Tú Văn không muốn sinh con: Cô ấy hy sinh quá nhiều cho Hứa Chí An - Ảnh 5
Mấy ai đủ dũng cảm để chấp nhận tha thứ cho người phản bội mình như Trịnh Tú Văn - Ảnh: Internet

Không phải người trong cuộc, chẳng ai có thể hiểu rõ tình yêu mà Trịnh Tú Văn dành cho Hứa Chí An nhiều như thế nào, nhưng giá như cô ích kỷ một chút thì có lẽ tổn thương sẽ không nhiều đến vậy.

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Từ khóa:   Trịnh Tú Văn Hứa Chí An

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