Từ sau khi bị phanh phui vụ ngoại tình với Hứa Chí An, Huỳnh Tâm Dĩnh liên tục bị chỉ trích là “hồ ly tinh” phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, thậm chí cộng đồng mạng còn mỉa mai gọi cô là “Á hậu lẳng lơ nhất Hong Kong”.

Sau khi loạt ảnh và clip Huỳnh Tâm Dĩnh ôm hôn Hứa Chí An trên xe taxi bị phát tán, cả showbiz Hoa ngữ đều chấn động. Mấy ai có thể tin được Hứa Chí An lại phản bội người vợ luôn bên cạnh anh suốt 28 năm qua. Trong khi đó, Huỳnh Tâm Dĩnh cũng đã có người thương là nam diễn viên Mã Quốc Minh. Những hình ảnh ngoại tình của cặp đôi - Ảnh: Internet Huỳnh Tâm Dĩnh trở thành đối tượng bị cộng đồng mạng không ngừng chỉ trích, cô bị gán danh “Á hậu lẳng lơ” khi liên tục dính vào bê bối tình ái với những người đàn ông đã có gia đình. Trước khi vướng vào scandal với Hứa Chí An, Huỳnh Tâm Dĩnh được cho là đã chen chân vào cuộc hôn nhân của nam diễn viên Vương Hạo Tín, ngoài ra nàng hậu xinh đẹp này còn hẹn hò với tỷ phú casino Châu Trác Hoa.

Cô bị netizen gọi là 'Á hậu lẳng lơ' vì đời tư đầy bê bối - Ảnh: Internet Hiện tại mọi hoạt động của nữ diễn viên đều bị “đóng băng”, hàng loạt dự án phim ảnh sẽ bị ngừng quay và dời lịch chiếu. Mới đây, paparazzi xứ Cảng Thơm đã ghi lại được những khoảnh khắc đầy bất lực của Huỳnh Tâm Dĩnh tại nhà riêng của cô. Hình ảnh tại nhà riêng của cô được paparazzi ghi lại - Ảnh: Internet Qua những hình ảnh được đăng tải, nữ diễn viên liên tục khóc lóc, thể hiện tinh thần suy sụp và lộ rõ vẻ mệt mỏi. Huỳnh Tâm Dĩnh thỉnh thoảng lại ghi chép điều gì đó rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Nguồn tin cho biết, Huỳnh Tâm Dĩnh không ra khỏi nhà suốt nhiều ngày qua, thậm chí còn khoá trái cửa để nhốt mình trong nhà. Sau khi sự việc xảy ra, nữ diễn viên đã điên cuồng nhắn tin cho Mã Quốc Minh nhưng không nhận được sự hồi âm.

Nữ diễn viên thể hiện sự bất lực... ...và liên tục khóc lóc - Ảnh: Internet Trước tình cảnh hiện tại của Huỳnh Tâm Dĩnh, cộng đồng mạng không hề tỏ ra thương xót mà trái lại còn vô cùng hả hê. Một số bình luận của netizen xứ Trung: “Đáng đời cô ta, đáng đời cho thứ tiểu tam chen chân vào gia đình nhà người khác”. “Tự làm tự chịu, khóc lóc giải quyết vấn đề gì”. “Tôi cảm thấy hả hê khi thấy hình ảnh này, nhưng tôi thương Mã Quốc Minh và Trịnh Tú Văn”.

Lối sống thác loạn của Á hậu Hong Kong 2012 Huỳnh Tâm Dĩnh trước bê bối cặp bồ với đàn ông có vợ Không chỉ quan hệ bất chính với Hứa Chí An, hàng xóm còn tiết lộ lối sống phóng túng của Á hậu Hong Kong Huỳnh Tâm Dĩnh.

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