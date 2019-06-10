Con gái Choi Jin Sil tự tổ chức đám cưới với bạn trai, lộ nhan sắc sau khi tăng cân vì mắc bệnh hiểm nghèo

Sao quốc tế 10/06/2019 16:14

Mới đây, bức ảnh Choi Joon Hee chụp cùng bạn trai bất ngờ gây chú ý và khiến nhiều người đặt ra nghi vấn liệu cô bé thực sự kết hôn ở tuổi 17.

Choi Joon Hee là con gái của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil. Cô bé sinh năm 2003 và đã bước sang tuổi 17 (theo cách tính của Hàn Quốc). Sau khi mẹ qua đời, Joon Hee sống cùng bà ngoại và từng lên tiếng tố cáo bà bạo hành mình. Thậm chí cô còn lên mạng cầu cứu và bày tỏ suy nghĩ muốn kết liễu cuộc đời giống như mẹ.

Con gái Choi Jin Sil tự tổ chức đám cưới với bạn trai, lộ nhan sắc sau khi tăng cân vì mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1
Nữ diễn viên Choi Jin Sil bên cạnh 2 con nhỏ lúc sinh thời - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thì bà ngoại của Joon Hee chưa bao giờ đánh đập cô bé. Joon Hee cũng từng thừa nhận rằng bản thân đã nói dối, bên cạnh đó cô còn tiết lộ mình từng tham gia đánh một người bạn học đến mức nhập viện vì bốc đồng tuổi trẻ.

Con gái Choi Jin Sil tự tổ chức đám cưới với bạn trai, lộ nhan sắc sau khi tăng cân vì mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 2
Choi Joon Hee từng lên tiếng thừa nhận những hành vi sai trái của bản thân - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang Instagram cá nhân, con gái nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh cưới chụp cùng bạn trai kèm lời nhắn gửi: “Không có gì quý giá hơn tình yêu”. Bên cạnh đó, dưới phần bình luận của bài viết, Choi Joon Hee cũng cho biết đây là đám cưới mà cô tự tổ chức với bạn trai.

Con gái Choi Jin Sil tự tổ chức đám cưới với bạn trai, lộ nhan sắc sau khi tăng cân vì mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 3
Bức ảnh cưới của Joon Hee và bạn trai - Ảnh: Internet
Con gái Choi Jin Sil tự tổ chức đám cưới với bạn trai, lộ nhan sắc sau khi tăng cân vì mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 4
Joon Hee cho biết cô bé đã tự mình tổ chức đám cưới - Ảnh: Internet

Được biết, bạn trai của Joon Hee chính là chỗ dựa tinh thần cho cô khi Joon Hee mắc phải căn bệnh hiểm nghèo Lupus ban đỏ hệ thống (SLE). Trong quá trình điều trị bệnh, việc sử dụng các loại thuốc đã khiến cân nặng của Choi Joon Hee tăng nhanh chóng và mất kiểm soát. Cô bé đã tăng liên tục 10kg, rụng tóc và bị ám ảnh về việc ngoại hình thay đổi.

Con gái Choi Jin Sil tự tổ chức đám cưới với bạn trai, lộ nhan sắc sau khi tăng cân vì mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 5
Bạn trai đã giúp Joon Hee vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhờ sự ủng hộ và quan tâm của bạn trai, Choi Joon Hee đã tự tin và lạc quan hơn rất nhiều. Trên mạng xã hội, cô bé thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai.

Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng tình thương khi cha mẹ và cậu ruột đều tự tử, Choi Joon Hee phần nào bị ảnh hưởng về tâm lý và có tính cách nổi loạn. Mặc dù cô bé từng phạm nhiều sai lầm trong quá khứ, nhưng những người yêu mến nữ diễn viên Choi Jin Sil luôn hy vọng Joon Hee và em trai sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

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Từ khóa:   con gái Choi Jin Sil sao Hàn Joon Hee

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