Tình cũ từng ruồng bỏ Phạm Băng Băng ngày càng già nua, kém sắc sau scandal sử dụng chất cấm

Sao quốc tế 09/06/2019 15:05

Từng là một trong những diễn viên thực lực được kỳ vọng cao nhưng sự nghiệp của Vương Học Binh ở thời điểm hiện tại ngày càng xuống dốc.

Vương Học Binh từng gây ấn tượng với khán giả qua hàng loạt vai diễn trong các bộ phim như Thất kiếm hạ thiên sơn, Lăng Vân tráng chí Bao Thanh Thiên, Cuộc chiến không cân sức, Quan Vân Trường… Với khả năng diễn xuất tự nhiên và ứng biến đa dạng, anh được kỳ vọng trở thành nam diễn viên hàng đầu xứ Trung.

Tình cũ từng ruồng bỏ Phạm Băng Băng ngày càng già nua, kém sắc sau scandal sử dụng chất cấm - Ảnh 1
Vương Học Binh trong vai Bao Thanh Thiên - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Vương Học Binh còn là người khiến Phạm Băng Băng say đắm một thời. Cặp đôi từng hẹn hò một thời gian nhưng sau đó, nam diễn viên đã bỏ rơi người đẹp để chạy theo tình mới. Thời điểm đó, cuộc tình của cả hai trở thành chủ đề bàn tán của dư luận, bởi lẽ Phạm Băng Băng đã vô cùng đau khổ sau khi chia tay.

Tình cũ từng ruồng bỏ Phạm Băng Băng ngày càng già nua, kém sắc sau scandal sử dụng chất cấm - Ảnh 2
Vương Học Binh bỏ rơi Phạm Băng Băng để yêu nữ diễn viên Tôn Ninh - Ảnh: Internet

Sau khi chấm dứt mối quan hệ với Phạm Băng Băng, Vương Học Binh kết hôn với Tôn Ninh nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ. Sau 5 tháng ly hôn, nam diễn viên lại tiếp tục hẹn hò với một cô gái trẻ đẹp khác.

Tình cũ từng ruồng bỏ Phạm Băng Băng ngày càng già nua, kém sắc sau scandal sử dụng chất cấm - Ảnh 3
Chuyện tình của Vương Học Binh và Tôn Ninh cũng không kéo dài được lâu - Ảnh: Internet

Mới đây, trang Sina bất ngờ đăng tải hình ảnh của nam diễn viên Vương Học Binh chụp hình cùng vợ nhân dịp kỷ niệm 6 năm kết hôn. Được biết, vợ của Vương Học Binh năm nay 33 tuổi, kém chồng 15 tuổi. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai 6 tuổi.

Tình cũ từng ruồng bỏ Phạm Băng Băng ngày càng già nua, kém sắc sau scandal sử dụng chất cấm - Ảnh 4
Vương Học Binh già nua, kém sắc và bị nhầm là bố của vợ - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, tài tử bị đánh giá là ngày càng tăng cân, già nua và kém sắc. Sự nghiệp của anh cũng xuống dốc không phanh sau khi bị bắt vì dùng ma túy tại nhà năm 2015. Scandal này đã khiến hình ảnh của Vương Học Binh sụp đổ trong mắt công chúng. Bởi trước đó, anh từng tham gia các chiến dịch phòng chống ma túy.

Sau khi bị người hâm mộ tẩy chay, Vương Học Binh không thể quay trở lại màn ảnh nhỏ, các nhà sản xuất cũng không muốn mời anh. Hiện tại, Vương Học Binh chủ yếu tham gia diễn kịch và kinh doanh để trang trải cuộc sống.

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