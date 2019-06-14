Sau khi bị bóc mẽ diễn kịch trước công chúng, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại lộ hình ảnh đường ai nấy đi

Nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã đến hồi kết và cả hai chỉ đang cố gắng che giấu sự thật này trước công chúng.

Hơn 1 năm qua, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby liên tục vướng phải tin đồn tình cảm rạn nứt, thậm chí đã ly hôn. Tuy nhiên, cả hai đều lên tiếng phủ nhận và khẳng định mối quan hệ của họ vẫn đang rất tốt đẹp. Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby liên tục vướng phải tin đồn đã ly hôn - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, màn tái hợp của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tại một sự kiện giải trí đã làm xôn xao cộng đồng mạng. Cụ thể khoảnh khắc Huỳnh Hiểu Minh ân cần nâng váy cho vợ khi bước lên sân khấu đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Khoảnh khắc gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby - Ảnh: Internet Những tưởng khoảnh khắc ngọt ngào này sẽ giúp cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Cbiz khẳng định tình yêu vĩnh cửu của họ trước công chúng nhưng trong mắt netizen xứ Trung, tất cả chỉ là một vở kịch. Nhiều cư dân mạng đã soi ra chi tiết Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn giữ khoảng cách với nhau trong suốt sự kiện. Bên cạnh đó là biểu cảm lạnh lùng mà cả hai dành cho nhau. Cặp đôi được cho là cố tình giữ khoảng cách với nhau - Ảnh: Internet Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung tiếp tục tìm được bằng chứng mới cho thấy Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chỉ đang cố diễn cảnh ngọt ngào trước công chúng. Theo đó, cặp đôi bị bắt gặp đường ai nấy đi khi ra về mặc dù trước đó cả hai còn sánh bước bên nhau dự sự kiện.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby bị bắt gặp không cùng nhau ra về - Ảnh: Internet Chính những chi tiết đáng ngờ này đã khiến nhiều người đặt ra dấu hỏi lớn dành cho mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby. Bên cạnh đó, người hâm mộ vẫn luôn dành sự tin tưởng cho cuộc hôn nhân của cặp đôi.

Netizen xứ Trung xem màn đỡ váy cho Angela Baby của Huỳnh Hiểu Minh là vở kịch, soi ra chi tiết bất ngờ trong sự kiện Sau màn đỡ váy đầy tình cảm mà Huỳnh Hiểu Minh dành cho Angela Baby, thái độ bất thường của cả hai trong suốt sự kiện bỗng khiến nhiều người hoang mang.

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